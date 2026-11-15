Jornada inclusiva, españoles y scouts de interés legislativo

La cuarta edición de la caminata “Incluime en tus pasos”, desarrollada bajo el lema “Todo lo bueno comienza sin barreras” recibió el decreto de Interés Legislativo otorgado por el Honorable Concejo Deliberante.

El reconocimiento, promovido por el bloque PRO, de la edil Natalia García Luna, fue entregado a la institución organizadora, la Escuela de Educación Especial Nº 502.

La distinción destaca la continuidad de esta propuesta abierta a toda la comunidad, instituciones educativas y familias, que busca promover la inclusión y generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad sin barreras.

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Al respecto, García Luna dijo que “constituye un espacio de encuentro y participación comunitaria que nos invita a reflexionar sobre el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades y la necesidad de garantizar que todas las personas puedan participar plenamente en los distintos ámbitos de la vida social”.

Asimismo, señaló: “El lema de esta edición transmite un mensaje que nos invita a asumir un compromiso colectivo para superar prejuicios, favorecer la integración y generar oportunidades reales de participación para todas las personas”.

“Queremos felicitar, a través de este reconocimiento, a las autoridades de la Escuela 502 por esta cuarta edición de la caminata y por el esfuerzo que realizan año a año para llevarla adelante. Por más encuentros, por más actividades y por más personas que realmente promuevan la inclusión y la integración, para construir espacios verdaderamente inclusivos”.

Trayectoria

También fue declarada de Interés Legislativo la Asociación Española de Socorros Mutuos de Punta Alta con motivo de su 116 aniversario.

Promovida por el PRO, destacó la extensa trayectoria de una de las instituciones pioneras del asociacionismo local, fundada el 30 de octubre de 1910 y estrechamente vinculada con el crecimiento y la historia de Punta Alta.

“La Asociación Española forma parte de la historia social y cultural de nuestra ciudad. Desde sus orígenes, estuvo guiada por la solidaridad y la asistencia entre sus integrantes, valores que siguen teniendo vigencia en su vínculo con la comunidad”, señalo la concejal.

Al mismo tiempo, rescató el valor patrimonial y cultural del histórico edificio de calle Bernardo de Irigoyen 139.

“Es importante reconocer también el trabajo que hoy lleva adelante la institución para recuperar y poner en valor su histórico Teatro Español, un espacio que forma parte del patrimonio arquitectónico y cultural de Punta Alta y que merece volver a estar plenamente al servicio de la comunidad”, expresó.

“Detrás de estos 116 años hay generaciones de socios, dirigentes, colaboradores y familias que, con su esfuerzo, contribuyeron a mantener viva una institución que forma parte de nuestra identidad”.

40 años

En el festejo por el 40 aniversario del Grupo Scout Coronel Rosales se hizo entrega del decreto de Interés Legislativo.

García Luna, destacó “el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad. Son valores que se aprenden compartiendo experiencias y trabajando con otros. Estas herramientas que aprenden los chicos y jóvenes las llevan consigo y contribuyen a construir una comunidad mejor”.