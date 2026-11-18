Desde el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada se indicó que este jueves, a las 18, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa por el 147 aniversario de la Infantería de Marina, en la Plaza Soberanía de la Base de Infantería de Marina Baterías.

La ceremonia será presidida por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; acompañado por el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante José Alberto Martí Garro, y el Comandante de la Infantería de Marina, contraalmirante Carlos Eduardo Goméz Nolasco.

Asimismo, se contará con la presencia de veteranos de guerra, autoridades militares y civiles e invitados especiales.

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La Infantería de Marina es una fuerza con movilidad estratégica que cuenta con capacidad de proyección desde el mar, la principal fuerza anfibia de la Nación Argentina, cuyos orígenes se remontan a la época del virreinato.

El 19 de noviembre de 1879 el entonces presidente Nicolás Avellaneda formalizaba su vida orgánica e instituía por decreto la creación del Cuerpo de Artillería de Costas, continuando el legado del visionario pensamiento naval de Domingo Faustino Sarmiento.

El lema “Patriae Semper Vigiles” insta a todos los infantes de marina a estar “Siempre alertas por la Patria” que es también una forma simple de definir su espíritu y su tarea.

Rumbo a la Antártida

En tanto el sábado venidero, a las 8.30, se realizará en la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano, la ceremonia de zarpada del aviso A.R.A. “Puerto Argentino” con motivo de su participación en la Campaña Antártica de Verano 26/27.

En ese marco, tendrá como misión desarrollar tareas de apoyo logístico destinadas a contribuir al abastecimiento y sostenimiento de las bases antárticas argentinas.

Estas actividades forman parte del esfuerzo conjunto que se realiza año tras año para garantizar la continuidad de las operaciones en el continente blanco, reafirmando el compromiso de la Nación Argentina con su presencia permanente en la Antártida.