Intendentes y concejales de distintos municipios de la Sexta Sección Electoral comenzaron a trabajar en una agenda regional con el objetivo de unificar reclamos, visibilizar las necesidades del interior productivo y promover políticas que impulsen el desarrollo de sus comunidades.

El espacio de articulación reúne a representantes de General La Madrid, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Coronel Pringles. Entre los dirigentes que participan de la iniciativa se encuentran Pablo Garate, de Tres Arroyos; Daniel Medina, de Coronel Rosales; Marcos Abrisqueta, de Benito Juárez; y Susana Suárez, de Adolfo Gonzales Chaves.

La propuesta busca construir una mirada regional sobre problemáticas que atraviesan a los distintos distritos, especialmente en materia de producción, infraestructura, empleo y crecimiento económico. Se trata de municipios con una fuerte actividad agropecuaria, industrial y comercial, que generan puestos de trabajo y movimiento económico, pero que también enfrentan dificultades que requieren respuestas coordinadas, según indicó el edil Medina.

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Uno de los primeros temas que ingresó en la agenda compartida -continuó- es el estado de las rutas y el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Para avanzar en ese reclamo, tomaron como antecedente un proyecto de resolución elaborado en Coronel Rosales.

Los dirigentes advierten que el deterioro de la infraestructura vial tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los vecinos, pero también sobre transportistas y productores. En ese sentido, remarcan que las rutas en condiciones resultan indispensables para garantizar la seguridad, facilitar el traslado de mercaderías y sostener la actividad económica del interior bonaerense, de acuerdo a lo expuesto por el concejal rosaleño.

"El planteo apunta a que los recursos que se obtienen a través del impuesto a los combustibles se traduzcan efectivamente en obras de mantenimiento y reparación de los caminos y accesos viales seguros, una demanda que comparten distintas localidades de la región", dijo.

Sin embargo, sostuvo que la intención del espacio excede ese reclamo puntual. Los representantes municipales buscan consolidar una agenda de trabajo permanente que permita elaborar propuestas comunes y fortalecer la capacidad de los distritos para plantear sus necesidades ante los distintos niveles del Estado, mencionó el edil.

"Con producción, trabajo, infraestructura y desarrollo como principales ejes, la articulación apunta a instalar una voz regional y avanzar en respuestas concretas para las comunidades del interior productivo", finalizó.