El Municipio de Coronel Rosales llevó adelante una nueva Jornada de Educación Vial destinada a estudiantes de escuelas secundarias del distrito, en conjunto con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Altense.

La propuesta tuvo como objetivo promover la concientización y brindar herramientas para reflexionar sobre la seguridad vial, a través de experiencias interactivas que acercan estas temáticas a las nuevas generaciones.

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Durante la jornada, los estudiantes participaron de actividades con simuladores, realidad virtual y experiencias inmersivas, que les permitieron abordar distintas situaciones vinculadas al tránsito y reconocer la importancia de adoptar conductas responsables al circular.

Participaron alumnos y alumnas de las escuelas secundarias 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15, Técnica Nº 1 y de la Agraria Nº 1.

Desde el Municipio se continúa impulsando el trabajo articulado con instituciones y organizaciones para fortalecer la educación vial, entendiendo que la prevención y la construcción de una convivencia responsable en la vía pública requieren del compromiso de toda la comunidad, se expuso desde la oficina de Prensa comunal.