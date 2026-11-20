Federico Sebastián Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en Bahía Blanca, dijo que la realidad es que en todo el distrito de Coronel Rosales se está trabajando activamente en comunión permanente con el Ejecutivo Municipal y “me llama poderosamente la atención el reclamo o la preocupación selectiva que tienen hoy los concejales de La Libertad Avanza”.

El funcionario se refirió así luego de las declaraciones públicas del concejal Santiago Maidana (LLA), quien habló de la necesidad de contar con la presencia en el Concejo Deliberante de las autoridades de Seguridad para brindar explicaciones respecto a los hechos registrados en este medio.

En tal sentido, el funcionario provincial, en diálogo con La Nueva. dijo que “en tres años de gestión no los noté (a los ediles de LLA) preocupados por la seguridad de Rosales, a tal punto que nosotros contábamos con un Fondo Fiscal de Ley de 750 mil millones de pesos destinados a los 135 municipios de la Provincia para nutrir de recursos a la Fuerza (comprar patrulleros, cámaras) y eso lo sacó de vigencia el actual presidente, a quien ellos responden”.

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“Por eso digo que no los vi preocupados en ese momento, cuando sabían que a Rosales no le iba a llegar nada para mejorar la seguridad del distrito. Entonces digo que la preocupación es selectiva. Es una cuestión netamente política, un caranchaje político, porque jamás se preocuparon por nada. Lo más más cercano que pasaron a una comisaría es cuando van al Concejo Deliberante por calle Murature”.

“No tienen ni idea -continuó Montero-. No hablan sobre la base y el sustento, que es el dato. Ellos hablan porque tuvimos en los últimos tiempos varios hechos que obviamente están un proceso investigativo, se han aportado las pruebas a la Justicia que en definitiva es la que tiene que librar las medidas. Nosotros hemos dado la respuesta policial y ahora estamos esperando la acción de la Justicia”.

Mencionó que La Libertad Avanza hace ahora una convocatoria al Ejecutivo Municipal, al secretario de seguridad que “es una persona de diálogo y puertas abiertas. Todas las veces que tuvo que concurrir al CD ha ido”.

“No es una decisión que pase por mi. Yo soy un funcionario provincial. De todos modos, tenemos que hacer una salvedad: nosotros venimos en una baja del delito, se mide a año cumplido, las estadísticas las realiza el procurador, y eso es lo que tenemos que esperar que surja”.

“Lo que sí es que hay un aprovechamiento político a partir de los últimos hechos para decir que están preocupados. Y esa preocupación no existe. No gestionaron ante el gobierno nacional una rueda para un patrullero, un tarro de pintura o una cámara para Rosales”.

“Afortunadamente, el distrito tiene gobiernos provincial y municipal que sí están preocupados y ocupados de la seguridad. Hemos creado una base de la FBA (Fuerza Barrial de Aproximación) que es histórica y no existe en ningún otro distrito de la Sexta, con recursos logísticos y personal. Este no es un hecho menor y los efectivos están caminando por Rosales”.

“Lógicamente pasan cosas, hay que seguir trabajando y sostener el ritmo constante. Para hablar hay que hacerlo con datos y hechos concretos como lo que recién mencioné”, dijo Montero.

Sobre la instalación de las cámaras de seguridad en el micro y macro centro de la ciudad, dijo que como funcionario bonaerense no se puede involucrar en ese tema porque corresponde a Tránsito.

“Sí tiene que ver con la seguridad vial. Lo que es la radarización y fotomulta le da mayor seguridad vial. Entiendo que estos sistemas se colocan donde hay alto flujo vehicular y puede haber una accidentología en crecimiento, pero todo lo tendiente a la reducción de la siniestralidad es válido y sirve y luego el municipio tendrá que decir por qué decidió elegir esos lugares”.

En cuanto al puesto policial ubicado a la vera de la ruta 229, en inmediaciones de la localidad de Villa General Arias, mencionó que hay un protocolo en la provincia de Buenos Aires que se pone en marcha cuando se registra un hecho puntual dentro de una localidad.

“En automático se despliega un protocolo con aviso en todos los puestos con los datos de los eventuales vehículos. Si hoy no se ven efectivos ni el accionar policial en ese lugar, entonces habrá que reforzarlo”.

Luego mencionó que la sensibilidad y la respuesta ante la población “la brindamos con hechos concretos, con la asignación de recursos. Salimos de lo discursivo”.

“El discurso es hermoso. Pero lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente hechos tangibles, reales. Por ejemplo, que Coronel Rosales tiene una base de la FBA, que despliega personal en los barrios, y que tiene policía rural. Esos son hechos palpables que van de la mano de la sensibilidad que debemos tener de cara a la sociedad”.

Montero expuso que “como funcionario cuando hay un hecho me presento en el lugar, me entrevisto con la gente porque lo que debemos hacer es salir de la grieta, pero tengo que marcar esto que está sucediendo; es muy fácil salir y decir voy a pedir explicaciones, pero la pregunta es: qué hiciste vos por Rosales. Después lógicamente hay que tener sensibilidad, la tenemos de sobra y trabajamos los 365 días del año para que los rosaleños y toda la provincia de Buenos Aires tenga seguridad”.

Finalmente reiteró el dato económico: “Milei sacó el fondo de fortalecimiento y el gobernador Axel Kicillof hizo un fondo especial para que todos los bonaerenses acceden a los recursos porque precisamente la seguridad se hace invirtiendo recursos”.