Ante la recurrencia de eventos climáticos extremos y fenómenos vinculados a tormentas severas y dinámicas hídricas, la concejal radical Liliana Taboada impulsó formalmente en el Concejo Deliberante un proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo Municipal convoque de manera urgente a una mesa técnica con investigadores del CERZOS (CONICET) y evalúe la adopción de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) meteorológico diseñado exclusivamente para el partido de Coronel Rosales.

La iniciativa es el resultado de una agenda de trabajo y reuniones técnicas sostenidas durante este año -que tuvo un encuentro clave el pasado 30 de septiembre- junto al equipo de especialistas del CONICET, culminando en la presentación formal de la propuesta técnica elevada el 30 de octubre por el licenciado Carlos Zotelo, investigador del área de Meteorología.

Tecnología de punta y precisión local

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A diferencia de los pronósticos generalistas tradicionales, el sistema desarrollado por el CONICET opera con el modelo numérico WRF a una alta resolución de 2 kilómetros y cuatro corridas diarias, convalidando sus datos en tiempo real con la red de estaciones meteorológicas de MeteoBahía.

El proyecto incorpora un monitoreo detallado que incluye:

Alertas específicas por localidad , contemplando la vulnerabilidad particular de zonas costeras y urbanas como Pehuen Co, Villa Arias, Villa del Mar, Bajo Hondo, Calderón, Puerto Belgrano y Punta Alta (con registros gráficos y de prueba que ya se encuentran operativos en la plataforma).

Seguimiento en tiempo real de granizo, tormentas, ráfagas de viento, actividad eléctrica, índice UV y focos de calor.

Gestión hídrica y productiva: Alerta a 7 días para ríos y arroyos regionales, modelo de estimación de caudal para el dique Paso de las Piedras y proyecciones agrícolas específicas.

Una herramienta probada para la gestión pública

Taboada destacó que esta tecnología no es experimental, sino que se encuentra implementada con éxito en provincias como La Rioja, Misiones y Santa Cruz, y ha servido como sistema de referencia durante más de siete años en el vecino municipio de Bahía Blanca.

"Los eventos climáticos recientes demostraron que no podemos seguir improvisando ni dependiendo de pronósticos generales que no reflejan lo que pasa en nuestras localidades o en nuestra franja costera de Pehuen Co o en cada una de nuestras localidades. Estamos trabajando desde hace meses con el CONICET para traer una solución científica, seria y probada. Ahora solicitamos que el Ejecutivo la evalúe y si considera, que la ponga al servicio de la prevención y la seguridad de todos los rosaleños", señaló la edil radical.

El proyecto ingresó formalmente al Concejo Deliberante para su tratamiento en la próxima sesión solicitando además que el Municipio informe los resultados de la evaluación técnica y los pasos administrativos para concretar su aplicación definitiva.

La concejal destacó y agradeció la predisposición de los investigadores del CERZOS-CONICET y puso en valor el trabajo científico que desarrolla la institución en distintas áreas vinculadas a la producción, el ambiente y los ecosistemas naturales.

En ese marco, luego del encuentro mantenido, sostuvo una comunicación con el doctor Alejandro Loydi, director del Centro, con quien compartió la importancia de fortalecer los vínculos entre la investigación científica, las instituciones y las necesidades del territorio.

“Es fundamental reconocer y valorar el trabajo de nuestros investigadores, que desde el conocimiento, la investigación y el compromiso aportan herramientas para comprender nuestras realidades y encontrar respuestas a problemáticas concretas. La ciencia es también una aliada fundamental para pensar el desarrollo y cuidar nuestra comunidad”, expresó.