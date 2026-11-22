Una jornada con temperaturas templadas y cielo mayormente despejado es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en el comienzo de la semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 25 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será fresco a templado con soleados; el viento será moderado del noroeste rotando al oeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 13 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con soleados. El viento tendrá intensidad moderada con ráfagas de intensidad regular del oeste rotando al sudeste, el índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 25 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fresca con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 14 grados centígrados.

Costa Atlántica

En los balnearios de la Costa Atlántica de nuestra zona, se espera una jornada fresca a templada con soleados, poco cambio de temperatura y viento leve del noroeste rotando al sudeste, en aumento a moderado con ráfagas de intensidad regular.

En Monte Hermoso y Pehuen Co, la temperatura mínima será de 13, y la máxima de 21.