Miles de personas de Bahía Blanca y de toda la región disfrutan este domingo de las muchas y muy buenas actividades que ofrece la edición 2026 de la FISA.

La Feria Multisectorial reúne a empresas, instituciones, emprendedores y representantes de distintos sectores de la economía regional.

En las actividades previstas para hoy, hasta las 17 se desarrollará el Torneo de Asadores. También hay espectáculos infantiles en la Pérgola y en Plapla.

Para los amantes de la gastronomía, habrá propuestas de pizza napolitana, sémola y pastas, un desafío de Rogel gigante, pan dulce y cocina italiana.

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En tanto, a las 19 se realizará una actividad sobre vino y arte. Participarán Puan, Adolfo Alsina y Coronel Pringles.



El lunes

Los espectáculos infantiles comenzarán a las 13.30 en la Pérgola, con Maracuyá, Mago Galo, Rodi Muskaripa y La Mar en Coche.

Desde las 16 habrá juegos en Plapla. La participación regional incluirá a Tornquist, Coronel Dorrego, Guaminí, Coronel Rosales y Bahía Blanca, con presentaciones sobre la Ruta del Olivo a las 11, destinos y productos del sudoeste a las 14 y vinos regionales a las 17.

La agenda gastronómica del último día comenzará a las 14 con una presentación sobre los cubanitos. De 15 a 17 se abordarán destinos y productos turísticos y, a las 17 y 18, habrá propuestas de cócteles con té y con vino, respectivamente.

De esta manera, FISA ofrece cuatro jornadas que combinarán producción, gastronomía, cultura, entretenimiento y promoción turística regional.

Encuentro y promoción

Como viene ocurriendo a lo largo de sus 24 ediciones, el encuentro cuenta con una propuesta que combina producción, industria, comercio, servicios, tecnología y entretenimiento, se consolida como uno de los principales espacios de encuentro y promoción de la ciudad y el sur argentino.

Así, la muestra se ha convertido en mucho más que una exposición comercial. Es una vidriera para exhibir capacidades, presentar novedades, generar contactos, acercar empresas a potenciales clientes y poner en valor el trabajo de quienes producen, innovan y desarrollan sus actividades en Bahía Blanca y su zona de influencia.

Llevada a cabo en el predio de la Corporación de la Industria y Comercio de Bahía Blanca, sobre la ruta nacional 33, la propuesta permite recorrer, en un mismo espacio, una radiografía de la economía regional. Conviven allí grandes empresas, pequeñas y medianas industrias, comercios, emprendedores, instituciones educativas, organismos públicos y entidades vinculadas con diferentes actividades productivas. Cada uno aporta una parte de ese entramado que explica el peso de Bahía Blanca como centro de referencia del sur argentino.