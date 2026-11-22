La FISA volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del entramado productivo de Bahía Blanca y la región. En pleno desarrollo de su edición 2026, el intendente Federico Susbielles destacó la importancia de la tradicional feria como espacio de promoción de la actividad económica, generación de oportunidades y expresión de la identidad industrial, comercial y emprendedora de la ciudad.

El jefe comunal consideró que esta edición tiene un significado particular, al desarrollarse en un momento en el que Bahía Blanca busca consolidar su recuperación y proyectarse a partir de nuevas inversiones y oportunidades de crecimiento.

"Sin lugar a dudas es una edición especial de la FISA, que se enmarca en un momento de la ciudad en el que ha demostrado resiliencia, coraje e integridad para sobreponerse a momentos complejos y a través de un inmenso esfuerzo de su comunidad y sus comerciantes, emprendedores y grandes empresas", sostuvo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, Susbielles señaló que la feria permite mostrar parte de ese proceso y poner en valor las perspectivas económicas que se abren para el distrito.

"Creo que este año se va a reflejar más que nunca esto que estoy diciendo, mostrando que Bahía Blanca es una ciudad muy especial, con comerciantes que sin lugar a dudas están generando noticias muy positivas para los bahienses, como las grandes inversiones que están llegando y que van a generar trabajo, movimiento económico y actividad. La FISA es la vidriera de todo eso", afirmó.

La edición 2026 se desarrollará mañana lunes (feriado nacional), con el propósito de fomentar las inversiones, impulsar el comercio y fortalecer los vínculos entre los distintos sectores de la economía regional.

Con más de 200 expositores previstos, la feria vuelve a reunir a empresas, instituciones, organismos públicos y emprendedores, en una propuesta multisectorial que busca trascender la exhibición de productos y servicios para convertirse también en un ámbito de intercambio, vinculación y generación de oportunidades.

Para el intendente, esa capacidad de reunir a distintos protagonistas constituye uno de los principales atributos del encuentro.

"La FISA es un acontecimiento importante, de jerarquía y que moviliza a un amplio espectro económico. Hay más de 200 expositores que están compartiiendo sus productos", remarcó.

Además, definió a la muestra como una de las celebraciones que forman parte de la identidad bahiense.

"Es una de las fiestas emblemáticas de la ciudad, tiene el ADN del emprendedor y de la industria, que es una de las fortalezas de Bahía. Es una identificación de la ciudad, tiene un sabor especial", expresó.

Y agregó: "Bahía Blanca tiene una gran potencia, un corazón vinculado a la industria, a la producción y al comercio y poder generar este ámbito de encuentro es fundamental".

Una feria para toda la comunidad

Más allá de su perfil empresarial y productivo, Susbielles planteó que la intención es que la FISA vuelva a ser una propuesta convocante para todos los vecinos, con actividades culturales, espectáculos y alternativas recreativas.

"Queremos que sea una fiesta de todo el sector productivo de la ciudad y un evento pensado para toda la comunidad, una forma de homenajear a nuestra ciudadanía que seguramente se va a sumar en gran número como hace año a año", indicó.

En esa línea, confirmó una importante participación de artistas locales y el acompañamiento del Instituto Cultural del Municipio, con propuestas destinadas a distintos públicos y actividades infantiles a través del programa Pla Pla.

El intendente tomó como referencia la convocatoria lograda recientemente con la Noche del Centro y la propuesta Plaza Viva, para expresar su expectativa respecto de la participación popular en la feria.

"Demostramos, con la Noche del Centro, que con una Plaza Viva, con espectáculos locales, la convocatoria responde de gran manera. Va a ser una FISA con muchos artistas locales, todas las bandas de la ciudad de relieve van a estar presentes. El Municipio, con todo el Instituto Cultural, va a estar trabajando para que todas las alternativas infantiles con su programa Pla Pla estén en el lugar", anticipó.

De esta manera, la FISA 2026 buscará combinar su tradicional función como espacio de exposición y promoción de la actividad económica con una agenda cultural y recreativa abierta a la comunidad.

Una oportunidad para mostrar el potencial productivo de Bahía Blanca, fortalecer los vínculos entre sus protagonistas y poner en escena, también, el esfuerzo de una ciudad que busca transformar su capacidad de recuperación en nuevas oportunidades de desarrollo.