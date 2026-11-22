La FISA 2026 no solo representa una oportunidad para que empresas, instituciones y emprendedores muestren sus productos y servicios, sino que también constituye un importante movimiento económico para Bahía, tanto por la actividad que genera durante los días de la exposición como por el trabajo que demanda su organización.

Así lo destacó Juan Carlos Starobinsky, gerente de la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, quien resaltó algunas de las propuestas que tiene esta nueva edición de la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios.

“Hay opciones para toda la familia, con especial atención a los más chicos. Se instalaron distintos juegos y volvió el tradicional autito que permite trasladar los barquitos en el minilago del predio”, aseveró.

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También está presente el patio gastronómico, uno de los espacios más convocantes y que tiene una particularidad respecto del resto de los expositores.

"Siempre decimos que el sector gastronómico es el único que se lleva plata de la FISA. Termina la feria y cuentan cuánto ganaron. Los otros, en cambio, se divide entre los que ganan y los que hacen publicidad", expresó.

Otra de las propuestas es la participación de la CETAC, que cuenta con varios stands dentro de su propio espacio y ofrece un simulador de conducción, que permite a los visitantes experimentar la sensación de manejar.

Además, hoy domingo se realizará un concurso de asadores organizado por el Sudeste Bonaerense.

“Es destreza pura, donde cuenta la habilidad y vale la pena observarlo, no sólo por la competencia, sino también por todo lo que representa alrededor del fuego”, dijo.

"Hay algunos que tienen una mano increíble. Es toda una cultura estar ahí, porque te están haciendo el asado y al mismo tiempo cocinando alguna otra cosa. Son unos maestros", comentó Starobinsky.

“Los participantes compartirán sus preparaciones con quienes se acerquen y en la propuesta, más allá del premio, está en juego el orgullo de ganar”, añadió.

En relación con la organización, Starobinsky explicó que la feria demanda un presupuesto cercano a los 700 millones de pesos, una cifra que no podría cubrirse solamente con la venta de entradas y de espacios para los expositores.

“Destaco el acompañamiento de las empresas e instituciones que hacen posible el evento, como Refinería Bahía Blanca, Pampa Energía, TGS y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que además de participar como coorganizador es uno de los principales auspiciantes”, afirmó.

"La feria tiene un presupuesto que no se cubre con la venta de entradas y la venta de espacios. Gracias a esas cuatro instituciones y otras empresas es que estamos haciendo esto", resaltó.

La movida, antes de abrir las puertas

Uno de los aspectos que Starobinsky puso en valor es el movimiento laboral que se produce incluso antes de que la feria comience.

“Durante la semana previa se acreditaron unas 1.500 personas para ingresar al predio y realizar diferentes tareas vinculadas con el armado y acondicionamiento de los espacios. Hay gente que entra a pegar un banner, a llevar una silla para un stand o a hacer distintas tareas. Son personas que van a trabajar a la FISA en la previa", remarcó.

A eso se suma el trabajo de carpinteros, herreros, ploteadores y otros oficios que intervienen en la construcción y puesta a punto de los espacios.

“La feria cuenta con 200 stands en el interior y otros 170 en el exterior. Seguro que por estos días costó conseguir un carpintero, porque muchos de los más recomendables están trabajando en la FISA para algún stand", graficó.

Para el dirigente, esa dinámica demuestra que el impacto del evento trasciende los cuatro días de exposición. Incluso, señaló que puede convertirse en una oportunidad para conseguir trabajo estable.

“Hay personas que se incorporan para realizar tareas durante la feria y, por su desempeño, luego son convocadas por alguna empresa. Es una movida interesante; es algo que le sirve a Bahía", remarcó.

Finalmente, Starobinsky se refirió a la decisión de extender la feria durante cuatro jornadas, incluyendo el fin de semana largo.

“El formato permite contar con una alternativa ante posibles complicaciones climáticas, algo especialmente importante en una ciudad que durante los últimos meses atravesó reiterados episodios de mal tiempo. Si llega a estar feo el domingo, el lunes la gente puede ir a la FISA. Si lo hiciéramos solamente un fin de semana, te jugás demasiado", concluyó.