Desde su nuevo espacio dentro del predio, el Consorcio de Gestión del Puerto vuelve a acompañar a la tradicional feria multisectorial, que reúne a más de 200 expositores.

Precisamente, sus autoridades destacaron la importancia de fortalecer el vínculo entre la actividad portuaria y el entramado comercial, industrial y de servicios de la ciudad y la región.

La relación entre el Puerto y Bahía Blanca tiene en la FISA uno de sus espacios de encuentro y expresión.

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Una vez más, el Consorcio de Gestión del Puerto (CGPBB) acompaña la realización de la Feria Internacional del Sur Argentino, con el propósito de mostrar el potencial económico de la ciudad y fortalecer los vínculos entre los distintos sectores que forman parte de su entramado productivo.

La presencia portuaria en la muestra no es nueva. Desde hace años, el organismo participa de esta propuesta impulsada por la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, entendiendo que la actividad del puerto excede sus instalaciones y tiene una relación directa con el desarrollo comercial, industrial y laboral de Bahía Blanca y su zona de influencia.

"Es un orgullo y una alegría gigante poder acompañar a la Corporación en una nueva edición de la FISA, que es un fiel reflejo del potencial que demuestra día a día la ciudad, en cuanto al comercio, los servicios y la industria. Desde el lugar que nos toca vamos a reforzar el acompañamiento y el apoyo que históricamente hacemos desde el Consorcio de Gestión del Puerto", expresó Juan Francisco Linares, gerente del Puerto de Bahía Blanca.

En la misma línea se manifestó Santiago Mandolesi Burgos, presidente del CGPBB, quien puso el acento en el trabajo sostenido de la entidad organizadora y en la posibilidad que ofrece la feria de visualizar la diversidad de actividades económicas que conviven en la región.

"Felicito a la Corporación por ese empeño persistente en el tiempo. Es una organización centenaria en la ciudad que representa a un sector muy importante del mundo de la producción, de los servicios y de la industria, y que desde hace muchos años sostiene este evento de gran importancia para la ciudad, donde podemos visualizar todo ese entramado productivo y de servicios que tiene Bahía y la región", señaló.

Para el titular del Consorcio, la FISA constituye una oportunidad para que empresas, comerciantes y emprendedores puedan mostrar sus productos y servicios, ganar visibilidad y establecer nuevos contactos.

“Es una vidriera que permite reconocer tanto las capacidades económicas que ya existen como las posibilidades de crecimiento que todavía tiene la ciudad. La FISA nos invita a disfrutar y visualizar todo el potencial construido y a construir que tiene Bahía Blanca", resumió Mandolesi Burgos.

Un crecimiento coordinado

La participación del Puerto también expresa una concepción más amplia sobre el desarrollo de Bahía Blanca. La actividad portuaria, la industria, el comercio y los servicios conforman un entramado interdependiente, cuyo crecimiento requiere articulación entre los diferentes actores públicos y privados.

En ese sentido, se remarcó que el acompañamiento a la feria responde a la voluntad de sostener una presencia institucional en uno de los acontecimientos que mejor representan la identidad productiva local.

"Queremos seguir estando presentes, porque se muestra todo el potencial que tiene la ciudad y nosotros somos parte de ese entramado. El desafío es que el Puerto y la ciudad sigan creciendo coordinadamente", se agregó.

En el nuevo stand, para hoy, a partir de las 18, está prevista una clase de origami marino, mientras que mañana, a la misma hora, se presentará la Escuela de Jazz tradicional Tito Piqué.

Una vidriera regional

La edición 2026 de la FISA ocupa las 10 hectáreas parquizadas y los 4.000 metros cuadrados cubiertos del Predio Ferial Corporación de Bahía Blanca. Con más de 200 expositores y una convocatoria estimada en 100.000 visitantes, la muestra combina la exposición comercial e industrial con espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para niños y adolescentes.

En ese escenario, el acompañamiento del Puerto adquiere un significado particular: además de mostrar su propia actividad, contribuye a poner en perspectiva la importancia de una economía regional en la que la infraestructura portuaria funciona como uno de sus principales motores.

Así, la FISA vuelve a ofrecer un espacio para que los distintos protagonistas de la producción local se encuentren, compartan experiencias y proyecten nuevas oportunidades. Una relación que, desde la mirada del Consorcio, tiene un objetivo común: que el crecimiento del Puerto se traduzca también en desarrollo para Bahía Blanca y toda su región.