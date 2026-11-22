La Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios (FISA) 2026 abrió sus puertas el viernes con cuatro jornadas de propuestas para toda la familia.

Hay unos 250 expositores, Feria El Galpón, espacio gastronómico, patio cervecero, juegos inflables, emprendedores, artesanos, actividades deportivas, simuladores de manejo, arquería y combate medieval, entre otros atractivos.

Posterior a la apertura oficial del viernes, se realizó una interesante charla sobre inteligencia artificial para pymes y se iniciaron los espectáculos infantiles en el escenario Pérgola, con las presentaciones de Maracuyá, Rodi Muskaripa y Mago Galo.

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También hubo juegos en el espacio Plapla y la Semana de la Gastronomía contuvo actividades sobre aceite de oliva, organización de eventos y té en hebras.

Hubo tiempo, además, para la presentación de la Escuela de Jazz Tradicional Tito Piqué en el stand del Puerto.

Ayer, en tanto, hubo actividades nuevamente en el escenario Pérgola, con Mago Galo, Rodi Muskaripa, Maracuyá, El Tren de Homero y Bahía Recicla.

La agenda gastronómica continuó con una presentación sobre paellas y propuestas de pastelería, panadería y street food.

Para hoy

De 11 a 17 se desarrollará el Torneo de Asadores. Desde las 13.30 habrá espectáculos infantiles en la Pérgola y a las 16 actividades en Plapla.

La gastronomía tendrá propuestas desde las 14: pizza napolitana, sémola y pastas, un desafío de Rogel gigante a las 16, pan dulce a las 17 y cocina italiana a las 18.

En tanto, a las 19 se realizará una actividad sobre vino y arte. Participarán Puan, Adolfo Alsina y Coronel Pringles.

Mañana

Los espectáculos infantiles comenzarán a las 13.30 en la Pérgola, con Maracuyá, Mago Galo, Rodi Muskaripa y La Mar en Coche.

Desde las 16 habrá juegos en Plapla. La participación regional incluirá a Tornquist, Coronel Dorrego, Guaminí, Coronel Rosales y Bahía Blanca, con presentaciones sobre la Ruta del Olivo a las 11, destinos y productos del sudoeste a las 14 y vinos regionales a las 17.

La agenda gastronómica del último día comenzará a las 14 con una presentación sobre los cubanitos. De 15 a 17 se abordarán destinos y productos turísticos y, a las 17 y 18, habrá propuestas de cócteles con té y con vino, respectivamente.

De esta manera, FISA ofrece cuatro jornadas que combinarán producción, gastronomía, cultura, entretenimiento y promoción turística regional.