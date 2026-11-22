La FISA 2026 ya se vive en Bahía Blanca y arremete con múltiples atractivos. El predio de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios es escenario de una nueva edición de la feria, que tiene como una de sus principales novedades la presencia de un robot humanoide que recorre las instalaciones e interactúa con el público.

"Si me preguntás por algo que me haya llamado la atención, te contesto que es el robot que habla. Lo pueden ver caminando por la FISA, sacándose fotos y grabando videos. Los movimientos, cómo corre, cómo habla, es un fenómeno", dijo Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación, Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca.

La atracción, que fue bautizada como "Roby", tiene tamaño humano y es una de las propuestas diferentes de esta edición.

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"Es una cosa nunca vista. Yo no lo había visto nunca, salvo en películas, pero personalmente no lo había visto", remarcó Bonacorsi.

La exposición también tiene una importante presencia de artistas locales, una decisión que Bonacorsi destacó especialmente.

"Toda la vida quise tener solamente artistas locales porque para mí hay que poner en valor a la gente de la ciudad de uno y no traer gente de afuera que se lleva una buena tajada y no vuelve más a la ciudad", aseguró.

En cuanto a la convocatoria, el presidente de la CCIyS resaltó la presencia de alrededor de 250 stands, con la participación de comercios, empresas y emprendedores de distintos rubros.

"Lo que demuestra es la resiliencia que tenemos los bahienses, porque venimos de varios desastres y ahí tenés a la gente tratando de mostrar lo que hace. Y lo que hace la gente de Bahía es muy bueno, por eso amerita que se acerquen a observarlo y valorarlo", expresó.

La propuesta se complementa con el tradicional patio gastronómico, juegos para los más chicos y el concurso de asadores.

También participa la CETAC, que presenta distintos espacios y un simulador de conducción similar al utilizado para los exámenes de los camioneros.

Bonacorsi consideró que la FISA ya logró instalarse como una marca en el calendario de acontecimientos de la ciudad y destacó que muchos expositores vuelven a participar año tras año.

"Realmente la FISA se ha instalado como una marca y, salvo que nosotros nos equivoquemos, ya es muy difícil bajarla de donde está", sostuvo.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de las empresas e instituciones que hacen posible la realización del evento. En particular, resaltó el respaldo de Pampa Energía, que acompaña a la feria desde sus primeras ediciones, además del aporte de TGS, el Puerto de Bahía Blanca, el Municipio y las empresas del polo petroquímico, entre otras.

"Hay que resaltar la persistencia de Pampa Energía, porque arrancó con nosotros casi desde la primera FISA. Es un aportante invaluable porque nunca te dice que no, siempre está para apoyar. Esto también se hace extensivo al Puerto, un aliado incondicional, y al municipio, que despliega toda su logística", manifestó.

El titular de la Corporación también reconoció que sostener el acompañamiento empresarial en el actual contexto económico tiene un valor especial.

“El esfuerzo es muy grande. Todos se esmeran por superarse año tras año y realmente la creatividad puesta de manifiesto en cada stand es para aplaudir”, añadió.

La FISA funciona de 10 a 21 durante las cuatro jornadas. La entrada tiene un valor de $10.000 en boletería, mientras que la compra online permite acceder al predio los cuatro días por ese mismo importe.

Los menores y los jubilados ingresan gratuitamente. Además, como sucede habitualmente, está prevista la concurrencia de establecimientos educativos.

Bonacorsi reconoció que los accesos al predio representan una de las principales dificultades organizativas, aunque destacó la colaboración del Municipio para afrontar ese inconveniente.

De todos modos, se mostró muy conforme con los preparativos y la convocatoria alcanzada.

"El predio está más lindo, los expositores son muchos. Creo que podemos afirmar que estamos a la altura de los acontecimientos y un poquito mejor", afirmó.

Finalmente, volvió a invitar a los vecinos a participar de la exposición.

"Vale la pena ir a la FISA y, sobre todo, vale la pena apoyar el trabajo de tantos emprendedores que muestran todo lo bueno que se genera en Bahía y en la región”, finalizó.