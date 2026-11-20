La FISA 2026 abrió sus puertas este viernes y se desarrollará hasta el próximo lunes, de 11 a 21, en el Predio Ferial de la Corporación del Comercio, ubicado en el kilómetro 9 del camino Parque Sesquicentenario.

La inauguración oficial tuvo lugar esta mañana y contó con la presencia de autoridades municipales y organizadores, entre ellos el intendente Federico Susbielles y el presidente de la Corporación del Comercio, Jorge Bonacorsi, entre otros.El jefe comunal abrió su discurso felicitando a Bonacorsi y apuntando a la historia de la ciudad y la continuidad institucional.

"Estamos próximos al bicentenario. Yo soy cada vez más enemigo de la gente que piensa que la historia empieza y termina con el que llega; eso no es así, no ocurre. Pero sin lugar a dudas hay gente que es trascendente, que le va pasando la posta a otros", sostuvo.

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Al mismo tiempo, se refirió a la catástrofe y el rol solidario de la FISA.

"Acá a mi espalda, en un momento esto dejó de ser la FISA para ser un lugar de transferencia de donaciones. Estuvimos casi 60 días con la llave de la FISA y con el acompañamiento de todo el país y de muchas empresas bahienses que se pusieron la 10, la comunidad siendo muy solidaria, siendo fraterna, dando un gran ejemplo. Obviamente nadie sale igual de una catástrofe; yo creo que la ciudad salió fortalecida", destacó.

A su vez, Susbielles señaló que "hoy no hay obra pública y es un gran problema que no haya obra pública, porque eso genera circunstancias muchas veces trágicas. Pero con la ciudad no cumplieron muchos gobiernos en los últimos 100 años, no es una cuestión solamente de este gobierno. Y la verdad que muchas veces nos costó levantar la voz a todos de una manera unánime y juntar toda la capacidad de lobby en pos de defender los intereses de Bahía Blanca".

Por último, el intendente mencionó la autonomía histórica de la ciudad e hizo un reclamo de recursos, sin antes mostrarse optimista de cara al futuro.

"Nosotros muchas veces el ideario de la ciudad, cuando la ciudad surge, tenía que ver —tenemos un diario que se llama La Nueva Provincia— con ese ser, con esa autonomía, que la verdad que es un buen postulado. Pero yo creo que tenemos que empezar por reclamar lo que nos corresponde, porque Bahía le da mucho. Esta es una ciudad industrial, que crece, que genera trabajo, con un puerto pujante... me parece que tenemos que ir a buscar lo que nos corresponde todos juntos. Hay que mirar el futuro con optimismo porque Bahía Blanca genera, Bahía Blanca tiene potencia; estoy absolutamente convencido que los tiempos por venir son los mejores", cerró.

Con más de 200 expositores y una variada agenda de actividades culturales, la FISA 2025 se presenta como una opción atractiva para el fin de semana largo por los feriados de Carnaval. Los visitantes podrán explorar innovaciones tecnológicas y soluciones sostenibles que marcan el futuro del comercio y la industria regional.

Para esta edición, se realizarán espectáculos y se convocará a artistas de la ciudad para fomentar la cultura y los talentos nativos. El acompañamiento del Instituto Cultural y de los Organismos Artísticos del Sur, estarán presentes junto a otras manifestaciones culturales de Bahía Blanca.

A propósito, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, agradeció "a toda la gente que se encolumnó para que la FISA sea lo que es. Según los números que me dijeron, trabajaron 3.000 personas en este tema, así que digamos que de generación de empleo estamos bien".

"Desde el 2004 para acá, aprendí una sola cosa, es que nosotros le dimos a todo el trabajo una velocidad tremenda y estuvimos funcionando acá y en la vida como si el tiempo fuera más lento para nosotros, como si el reloj corriera más lento para nosotros. A los 79 años y con todas las FISA que tengo sobre la cabeza, aprendí una cosa: el tiempo no espera por nadie, ni por la FISA, ni por Bonacorsi, ni por nadie. Así que simplemente quiero desearle a la FISA una extraordinaria repercusión y a todos los que vinieron y colaboraron, muchas gracias", sostuvo.