Se informa a quienes viajan con la tarjeta SUBE que el próximo domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12, se realizarán la actualización programada del sistema, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los servicios.

Durante el período mencionado se verán interrumpidos los siguientes servicios:

Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales

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App SUBE

Consulta de saldo

Sitio web de la tarjeta SUBE

Atención telefónica

Asimismo, se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real en la App Cuándo SUBO.

No obstante, quienes cuenten con saldo en su tarjeta SUBE física o digital podrán viajar en el transporte público durante ese período.

Por la razón señalada, se recomienda realizar las cargas y gestiones necesarias con anticipación. El saldo máximo permitido es de 40.000 pesos y las recargas pueden efectuarse de manera presencial en los Puntos SUBE o a través de canales electrónicos, como la App SUBE, home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

Además, en colectivos y subtes se podrá continuar abonando los viajes con medios de pago alternativos:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

Celulares o relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

Código QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

Una vez finalizadas las tareas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, todos los servicios volverán a operar con normalidad