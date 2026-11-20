Se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca durante el próximo lunes, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional.

Transporte público

Las líneas circularán con frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos

Se desarrollará en forma normal.

Hospital Municipal

De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

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Cementerio

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.