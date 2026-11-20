Así funcionarán los servicios municipales el lunes feriado en Bahía Blanca
Las líneas de colectivo circularán con frecuencias de días domingo y la recolección de residuos se desarrollará en forma normal.
Se dispuso el siguiente cronograma para los distintos servicios que se brindan en Bahía Blanca durante el próximo lunes, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional.
Transporte público
Las líneas circularán con frecuencias de días domingo. Consultas en gpsbahia.com.ar
Recolección de residuos
Se desarrollará en forma normal.
Hospital Municipal
De 8 a 19 funcionarán los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).
Estacionamiento medido y pago
No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias municipales
Sin atención al público.