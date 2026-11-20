Cortes de calle para los próximos días en la ciudad
Este viernes inician interrupciones en distintos puntos de la ciudad y por varios días.
La Municipalidad de Bahía Blanca anuncia una serie de interrupciones de circulación para los próximos días. Además, siguen vigentes cuatro en distintos puntos de la ciudad.
Cortes programados:
Viernes 20:
- Durante la jornada: Brandsen y Soler, debido a obra de reconstrucción de cañerías.
- Por 20 días: corte total en la bocacalle de Castelar y Godoy Cruz (obra de bacheo).
- Por 15 días: Zapala entre González y Primera Junta (General Cerri) por tareas de reconstrucción en el sector.
- Por 15 días: corte total en Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo- extensión de obra).
- De 8 a 10: corte total en 14 de Julio y Cambaceres. Se efectuarán trabajos sobre la calzada (retiro de la lomo de burro y trabajos de pintura).
- De 18.45 a 20: corte total en Güemes al 1300 por acto de aniversario de un Jardín de Infantes.
Sábado 21:
De 8 a 12: corte total en Lamadrid entre Alsina e Yrigoyen, por tareas de izaje.
De 8 a 14: corte total en Mitre al 300, por trabajos a cargo de una hidrogrúa.
De 15 a 19: corte total en 12 de Octubre entre Córdoba y López Francés (se desvía el tránsito por esta última calle) debido a trabajos en un mural, a cargo y coordinado por organizaciones estudiantiles.
Continúan:
Garibaldi y Caseros, por ejecución de la obra “Ampliación de desagüe pluvial y readecuación de veredas en Villa Mitre”.
12 de Octubre y Sarmiento (reducción de calzada por obra de bacheo.
Bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.
Bocacalle de Don Bosco y Rondeau (reparación de losas en el marco del plan de bacheo).