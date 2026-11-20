La Municipalidad de Bahía Blanca anuncia una serie de interrupciones de circulación para los próximos días. Además, siguen vigentes cuatro en distintos puntos de la ciudad.

Cortes programados:

Viernes 20:

Durante la jornada: Brandsen y Soler, debido a obra de reconstrucción de cañerías.

Por 20 días: corte total en la bocacalle de Castelar y Godoy Cruz (obra de bacheo).

Por 15 días: Zapala entre González y Primera Junta (General Cerri) por tareas de reconstrucción en el sector.

Por 15 días: corte total en Bermúdez y Humboldt (plan de bacheo- extensión de obra).

De 8 a 10: corte total en 14 de Julio y Cambaceres. Se efectuarán trabajos sobre la calzada (retiro de la lomo de burro y trabajos de pintura).

De 18.45 a 20: corte total en Güemes al 1300 por acto de aniversario de un Jardín de Infantes.

Sábado 21:

De 8 a 12: corte total en Lamadrid entre Alsina e Yrigoyen, por tareas de izaje.

De 8 a 14: corte total en Mitre al 300, por trabajos a cargo de una hidrogrúa.

De 15 a 19: corte total en 12 de Octubre entre Córdoba y López Francés (se desvía el tránsito por esta última calle) debido a trabajos en un mural, a cargo y coordinado por organizaciones estudiantiles.

Continúan:

Garibaldi y Caseros, por ejecución de la obra “Ampliación de desagüe pluvial y readecuación de veredas en Villa Mitre”.

12 de Octubre y Sarmiento (reducción de calzada por obra de bacheo.

Bocacalle de Teniente Farías y O’higgins por obra de bacheo.

Bocacalle de Don Bosco y Rondeau (reparación de losas en el marco del plan de bacheo).