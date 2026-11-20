Un hombre de 36 años fue detenido esta madrugada por el Comando de Patrullas Bahía Blanca, cuando aparentemente se encontraba dentro del depósito de la Cooperativa Obrera ubicado en Charlone al 2.400.

Se trata de Mariano Musso, quien fue imputado en principio del delito de tentativa de robo agravado por escalamiento.

El procedimiento se registró alrededor de las 2, luego de que, mediante cámaras, se advirtiera la figura de un sospechoso que había ingresado en el predio por el sector de las vías del ferrocarril.

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Las imágenes permitieron observar al sospechoso cortando cables y arrancando un tablero eléctrico perteneciente a una heladera comercial.

Al arribar los efectivos policiales lograron sorprender y aprehender al individuo cuando intentaba escalar un paredón perimetral de aproximadamente 4 metros de altura.

Durante el procedimiento se secuestraron dos cuchillos, un tablero eléctrico, cables y un caño de cobre del sistema de refrigeración.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría Quinta, siendo puesto a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.