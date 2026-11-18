Los poco más de 7 kilómetros de la ruta nacional 33 que comunican la RN 3 con la rotonda de Bosque Alto son desde hace años un claro ejemplo de la desidia, abandono y falta de respuestas oficiales ante los constantes reclamos y pedidos que miles de conductores realizan en forma diaria.

Con el formidable proyecto del Paso Urbano bahiense desgastándose sin respuestas a los costados de la malograda —y, en algunos sectores, inexistente— traza del ex Camino Sesquicentenario, el único camino pseudopavimentado que une las troncales RN3 Sur y RN22 con el centro y norte argentino se pierde entre pozos imposibles de sortear, huellones de pavimento y banquinas que se confunden con la inexistente ruta, mientras una doble caravana lenta de vehículos avanza en ambos sentidos, a paso de hombre, esperando que el suplicio termine cuanto antes.

Después de años de espera, en las próximas semanas comenzará a realizarse una serie de trabajos en el lugar, principalmente de repavimentación y mantenimiento. La obra es financiada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el municipio, y estará a cargo de la empresa Ingeniería y Arquitectura. El plazo de ejecución es de seis meses.

Los trabajos no son de fondo, sino transitorios. La idea es devolver al lugar una transitabilidad normal, mediante reparaciones de bacheo superficial y profundo, además del fresado de carpetas deterioradas. Además, la rotonda de Bosque Alto no es parte del proyecto.

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En la actualidad, a más de tres años de que se dejara de trabajar en el proyecto de Paso Urbano y a menos de un mes del comienzo de esas tareas de mejora, el estado de la traza es lamentable, sobre todo en sus primeros metros, hasta la rotonda de la RN 35 y la calle Don Bosco, en un tramo de poco más de 1,3 kilómetros.

Los problemas comienzan en el nacimiento de la 33, en El Cholo. Como si para muestra bastara solo un botón, allí se encuentra un pozo de unos 4 metros de diámetro y medio metro de profundidad, en todo un sector en el cual el asfalto prácticamente brilla por su ausencia, con un tránsito caótico de autos, camiones, camionetas, colectivos, motos y bicicletas que van y vienen hacia todos lados. Solo ese lugar provoca que las esperas para avanzar y cruzar en las horas pico sean eternas.

Más allá del cartel aéreo que advierte del comienzo de la RN 33, marcando las distancias a Pigüé, Santa Rosa y el aeropuerto bahiense, en ese lugar comienzan también profundos huellones en ambas manos, que obligan a todos a viajar en rigurosa fila y ni siquiera soñar con salirse del angosto caminito.

El asfalto, con sus grietas, huellas y pozos, sigue hasta la planta de Verificación Técnica Vehicular, a unos 900 metros. En ese tramo hay partes tan destrozadas que muchos se arriesgan a cruzarse de carril -con y sin tráfico enfrente- para evitar dañar la suspensión o romper una cubierta.

Sin embargo, es luego de la VTV donde empieza el sector crítico: donde no hay tierra, hay huellas; si no, hay pozos.

Hasta la rotonda de Don Bosco, el asfalto desaparece como por arte de magia, las piedras sueltas pueblan el suelo y una intensa capa de polvo —entre tierra y arena— cubre todo el sector, con un tránsito que se mueve a paso de hombre. Esto último no ocurre en los días de lluvia, en los que todo el tramo se convierte en un interrogante. Mientras tanto, ante la falta de banquina —como advierte un cartel—, la traza gana un tramo más hacia el este, utilizado para evitar los pozos más importantes, que están en el centro. En pocas palabras, todos circulan por donde quieren y por donde pueden; solo deben evitar chocar los tambores despintados que desde hace años marcan el ancho de la ruta.

En la rotonda (por fin), el estado de la ruta mejora: pasa de ser desastroso a muy malo, pero permite circular con un poco más de tranquilidad. Los pozos siguen a la orden del día y a eso se suma el descalce de la banquina en algunos sectores y las grietas en el asfalto. De cualquier modo, la velocidad de transitabilidad es tan baja que normalmente se puede encontrar allí a un muchacho, sentado en reposera y pegado a donde debería estar el pavimento, vendiendo rosquitas, algunos metros antes de llegar a la estación de servicio.

Desde ese lugar, el pavimento vuelve a ganar la ruta, siempre con huellas, siempre con grietas, siempre con descalces. Entre los accesos a Bahía Blanca por Castelli y por Zelarrayán todavía se mantiene un desvío vehicular por las obras del Paso Urbano, casi como un tributo a algo que no fue. En ese lugar, el tránsito se desvía a la banquina nuevamente, evitando los parches rotos de anteriores reparaciones.

De allí en adelante, el tramo que queda del ex Camino Sesquicentenario puede interpretarse como transitable, sobre todo en comparación con los anteriores sectores: pozos no tan importantes, grietas y huellones salvables, y una casi aceptable banquina permiten viajar casi con tranquilidad.

Por supuesto, esto solo ocurrirá hasta donde nace la rotonda de Bosque Alto, justo frente a un malogrado cartel que en su momento rezaba "Bahía crece": en ese lugar vuelven a aparecer los bloques de hormigón en mal estado o rotos, los descalces, los arreglos desarreglados y demás. Sin embargo, su reparación deberá esperar.

Ese tramo de la RN 33, esos poco más de 7 kilómetros, ve pasar entre 7.500 y 22.000 vehículos (en momentos pico) diariamente. Incluso, constituye uno de los pocos tramos de las rutas de nuestra región que son factibles de tener peaje, económicamente hablando, y es uno de los pocos vasos comunicantes entre la Patagonia y el centro y norte del país.

Los trabajos para su reparación y mantenimiento comenzarán en pocas semanas. Las urgentes y necesarias soluciones de fondo, quién sabe.