¿Cuáles son los siguientes pasos para el mejoramiento de Paso Urbano?

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Cinco empresas presentaron sus propuestas para la obra de mejoramiento del camino de circunvalación (parte de la Ruta Nacional 33) entre los kilómetros 0 y 7,5.

La oferta más baja fue presentada por Rimsol SA, que cotizó los trabajos en $ 2.052.986.696, una rebaja del 14,27% respecto al presupuesto oficial (PO) de $ 2.394 millones.

Se ubicaron luego las propuestas de Avinco Construcciones (empresa con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con una rebaja del 4,14%; Ingeniería y Arquitectura, con un aumento del 5,94%; Coince SA con un aumento del 16,07% y Vial Agro (de Tres Arroyos) con un 31,41 sobre el PO.

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La intervención busca mejorar la transitabilidad en un camino con alto grado de deterioro superficial, con desprendimientos de áridos y asentamientos. También se mejorarán los desvíos de obra de la Autopista Paso Urbano, paralizada y hoy sin visos de continuidad.

“Se busca garantizar condiciones mínimas de seguridad y servicio hasta que se retomen esos trabajos”, se indica en el pliego licitatorio.

El sector es uno de los más transitados de la ciudad, con un promedio medio anual de 12 mil vehículos cada día y un porcentaje significativo de vehículos pesados, principalmente semirremolques con cargas hacia el sur y a los puertos.

Es un recorrido que integra además la vinculación con la RN 3 y con otras estratégicas, como la RN 33, RN 35 y RN 22, a la vez que funciona como circunvalación de la ciudad.

Qué se hace

El sector presenta un deterioro generalizado de la capa de rodamiento, con fragmentación del pavimento, fisuración y ahuellamientos superiores de 20 mm, además de desvíos sin pavimentar y en muy mal estado.

Las intervenciones a realizar son variables de acuerdo al sector. Hay tramos donde es necesario la demolición total de lo existente, la construcción de una nueva base de tosca de 20 centímetros y la ejecución de dos capas de asfalto –una base negra, otra asfáltica—de 5 centímetros cada una. Esta tarea se corresponde con la Intersección RN 3 y RN 33, los accesos a la VTV y Calle Sixto Laspiur, el desvío entre las pilas del puente existente (Vieytes – Zelarrayán) y la rotonda Bosque Alto,

En el sector Empalme RN 3–Acceso a VTV se prevé un fresado de 5 centímetros para remover la capa más deteriorada, bacheo, una base negra de 5 cm y carpeta de rodamiento.

Entre Sixto Laspiur y el final del recorrido se ejecutarán bacheos superficiales en puntos con alto grado de deterioro. Las fisuras menores permanecerán en su estado actual, dado que la obra tiene por objeto mejorar la circulación hasta la reanudación de la autopista.

A la altura de calle Zelarrayán se realizará un fresado para eliminar el ahuellamiento, en Witcomb – Hugony se efectuará fresado y base negra + carpeta asfáltica.

Entre la FISA y la Rotonda Bosque Alto se tiene una media calzada altamente deteriorada. Allí se realizará un fresado de 5 centímetros y una nueva carpeta asfáltica.

Apenas se defina la adjudicación y se cumplan los trámites habituales, dará comienzo la obra que tiene un plazo de 180 días, con lo cual se estima pueda estar terminada para abril-mayo 2027.

La historia

La reparación que se hará con recursos aportados por el municipio y el Consorcio de Gestión del puerto es un remiendo, menor, de la obra inconclusa que fuera la mayor iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad en el país.

El denominado Paso Urbano Bahía Blanca se licitó el 11 de abril de 2017, siendo la oferta más ventajosa la presentada por la UTE Centro Construcciones SA, Tecnipisos SA y Esuco SA, con $ 1.957.244.061, un 20,60% sobre el presupuesto oficial. Al valor del dólar, la propuesta equivalía a 130,4 millones de la moneda estadounidense.

Los trabajos comenzaron en 2018 y tuvieron su primera paralización en diciembre de 2019, debido a complicaciones generadas por tendidos de servicios no previstos que debían trasladarse.

Se retomaron los trabajos en 2021 hasta que la falta de pago de varios certificados llevó a su definitiva suspensión a fines de 2023. En ese momento se estimó que la obra tenía un avance del 44%.

Bajo el gobierno de Javier Milei, el Paso Urbano ha dejado de ser incluido en los distintos presupuestos nacionales, no es una obra que esté en carpeta ni que se considere siquiera para completar en etapas.

Tampoco resulta simple definir el dinero necesario para su terminación. Una referencia es tomar aquel presupuesto oficial de 2017 y considerar un 53% de obra faltante, lo cual significa que resta una inversión de 69 millones de dólares, unos 104 mil millones de pesos.

Una variante al tema es repensar el proyecto original, analizar si es posible un rediseño que simplifique su ejecución. Esa alternativa, insinuada en algún momento desde Vialidad Nacional, no es algo que esté hoy en estudio o que conforme una alternativa capaz de generar una situación más favorable.

La única realidad hoy es que el gobierno nacional mantiene su postura escudado en aquella frase icónica de Milei, “no hay plata”.