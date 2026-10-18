Prioridad por la derecha: ¿qué cambiará en el tránsito de Bahía?

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Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Mariano Muñoz

La derecha ha sido históricamente un lugar de privilegio, en varios sentidos. Jesús estaba sentado a la derecha de Dios Padre, en los escudos heráldicos ha sido el lado de honor y es la zona de privilegio en las tiendas.

La cultura y la tradición indican que ubicarse a la izquierda es siempre de menor importancia. Del latín, la palabra diestra significa derecha, la siniestra la izquierda, palabra que pasó a representar algo oscuro, tenebroso, maligno.

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La introducción viene a cuento porque también en materia vial la derecha es un privilegio, al punto que en el lenguaje cotidiano, cuando queremos admitir que alguien tiene razón “le damos la derecha”.

Esa es prioridad histórica en materia de tránsito: el que circula por la derecha siempre tiene paso. Pero lo que era ley casi natural ha sufrido ahora un drástico cambio: Se acaba de sancionar un artículo nuevo en la Ley provincial que determina que se terminó esa regla absoluta.

A partir de su sanción, las avenidas y las vías de mayor jerarquía tendrán “prioridad ineludible”, cualquiera sea el sentido en el que se ubiquen los automóviles que pretenden ingresar o cruzarlas.

La modificación fue presentada por la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), y se incorporó a la Ley 13.927 como el artículo 28 Quater, buscando terminar con cierta “inseguridad jurídica” existente y llenar un vacío legal que derivó en varios fallos insólitos en los tribunales bonaerenses.

Cambia, todo cambia

Hasta ahora, la ley indicaba que en una esquina sin semáforo, todo conductor debía ceder el paso a un vehículo que se presentaba por su derecha, sin importar la importancia que podía tener cada calle. Ahora esa prioridad deja de existir cuando la relación de calles es de distinta importancia.

Si un conductor llega a una vía que claramente es de mayor jerarquía, no le alcanzará tener la derecha para que le den paso.

El nuevo artículo establece un orden de jerarquías: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas, calles y pasaje. Esto significa que un auto que transita por una avenida no tendrá que frenar en cada esquina para ceder el paso a quien intente cruzar desde su mano derecha.

Las razones

En la realidad, cuando un conductor llega a un cruce con una avenida o una ruta, por más que le corresponda el paso, sabe que debe esperar a que no haya tránsito para ingresar, es difícil hacer pesar su privilegio. Pero si lo hace y tiene un choque, tendrá la razón.

La nueva normativa busca cubrir un bache jurídico que tiene la Provincia desde hace 20 años, cuando adhirió a la Ley Nacional de Tránsito (24.449), la cual no establece que las avenidas, por caso, están fuera de esa cuestión de prioridades.

En 2018, la Suprema Corte de Justicia bonaerense falló en contra de un motociclista que circulaba por una avenida y fue embestido por un auto que ingresó a toda velocidad desde una calle por la derecha. La Corte dictaminó que la prioridad absoluta era del vehículo que venía por la derecha, sin importar que el otro estuviera sobre una avenida.

En otros fallos de la justicia que involucraron a nuestra ciudad se estableció que la ley 24.449 no refiere como excepción de la prioridad de paso de quien se presenta por la derecha de vehículos en vías de mayor jerarquía.

"En toda circunstancia tiene derecho a pasar primero quien circula de derecha a izquierda", sostuvieron, al tiempo de remarcar que esa prioridad era "absoluta".

De todas maneras, remarcaron que esa "absolutidad" no era "un bill de indemnidad", es decir que no significaba que quien circula desde la derecha puede "arrasar con todo lo que se interpone en su camino".

“No se trata de un pase libre o un permiso para causar daño sin afrontar consecuencias legales”.

No sólo en avenidas y el paso uno a uno

El proyecto contempla otras situaciones en las que la mano derecha pierde ahora sus privilegios. Esa prioridad queda anulada ante vehículos públicos de emergencia (ambulancias, bomberos), ante una señalización específica (como el cartel de “Pare”) o el ingreso a una rotonda.

Otro cambio que resulta interesante es que si en una bocacalle hay un embotellamiento en espera del cruce, se debe aplicar “un orden de paso alternativo y solidario”, de modo que vaya pasando un vehículo por vez de cada mano.

Más allá de haber sido aprobada, la nueva normativa no tendrá aplicación inmediata, ya que el poder Ejecutivo bonaerense deberá reglamentarla y difundirla en los 135 municipios.

La lectura local

Para que la nueva modalidad se pueda interpretar sin generar dudas, será necesario que se tenga un detalle claro de qué calles, más allá de poder reconocerlas como de mayor jerarquía, son efectivamente “avenidas”.

Por un lado porque pueden no estar reconocidas como tales en los papeles pero por su trazado e importancia cumplen ese papel, por caso las de penetración –Castelli, Terrada, Zelarrayán—o una arteria como Laínez.

Por definición, una avenida es una vía de mayor jerarquía y capacidad que una calle común. En el ámbito bonaerense está definida legalmente como aquella de más de un carril por mano. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es toda calle con un ancho mínimo de 13 metros.