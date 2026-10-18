Bankz: comenzó a funcionar en Bahía la primera empresa de cajas de seguridad no bancarias

Con una propuesta enfocada en la privacidad, la tecnología y un acceso exclusivo, Bankz inició oficialmente sus operaciones en Bahía Blanca, marcando un hito en la región al convertirse en la primera empresa privada e independiente de cajas de seguridad.

Ubicado estratégicamente en la zona bancaria y comercial de la ciudad, el proyecto consistió en el recupero y la modernización de la infraestructura de la emblemática bóveda del Banco del Sud, combinando la solidez de una construcción originaria para el resguardo de valores, con tecnología de seguridad de última generación.

"Con un horario extendido de 9 a 17, Bankz simplifica la experiencia: alta inmediata, gestión de accesos más ágil y múltiples niveles de protección con monitoreo constante de una firma líder mundial en seguridad, marcando una clara evolución frente al sistema tradicional", explicaron desde la entidad.

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Seguridad y privacidad como ejes centrales

A diferencia del sistema bancario tradicional, Bankz ofrece un esquema flexible de contratación y atención personalizada, diseñado para brindar máxima discreción a particulares, profesionales y empresas.

Entre sus principales características destacan:

--Privacidad total: espacios privados para operar con absoluta reserva y libertad.

--Seguridad integral y monitoreo 24/7: sistemas de control de acceso multimonitoreados y protocolos avanzados de protección física y electrónica.

--Acceso exclusivo y ágil: tiempos de espera optimizados e instalaciones diseñadas para la comodidad del usuario.

--Flexibilidad de contratación: Diferentes tamaños de cajas adaptados a distintos tipos de valores y planes flexibles para alquilar por día, semana, mes o de manera anual.

"Recuperamos un espacio icónico de Bahía Blanca para ponerlo al servicio de la comunidad con una alternativa moderna, ágil y totalmente independiente del sistema financiero tradicional", destacan desde la firma.

La entidad cuenta con cinco formatos de cajas, que van del más discreto al más ejecutivo, y cuentan con un sistema de doble llave, numeración individual y apertura blindada.

Los tamaños de los cinco modelos (en centímetros) son:

--BKZ 1: 9x7x55.

--BKZ 2: 9x22x55.

--BKZ 3: 12x22x55.

--BKZ 4 (Ejecutiva chica): 25x22x55.

--BKZ 5 (Ejecutiva grande): 51x27x60.

Además, cada caja cuenta con cobertura contra robo de USD 50.000.

La empresa brinda, como servicios adicionales, salas de reunión privadas para operaciones comerciales y la verificación de billetes.

¨La sala de reuniones es de uso exclusivo para clientes y viene incluida en el precio. Es decir, no tiene costo adicional. Sólo se requiere una reserva previa", manifiestan.

Contacto e información

Para conocer más sobre los servicios, planes de contratación o coordinar una visita a las instalaciones, se puede ingresar a bankz.ar o comunicarse vía WhatsApp al 291 448 5665, o visitando sus instalaciones en San Martín 133.