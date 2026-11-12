El Municipio adjudicó la reparación del Paso Urbano: la obra comenzará dentro de los próximos 30 días

El Municipio de Bahía Blanca adjudicó a la firma Ingeniería y Arquitectura S.R.L. los trabajos de reparación y mantenimiento vial del Paso Urbano, luego de evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas por las cinco empresas oferentes.

La intervención permitirá recuperar la transitabilidad y mejorar la seguridad en un corredor estratégico para la conectividad y la logística de la ciudad.

Será financiada íntegramente con recursos propios de la comuna y del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

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“Frente al abandono del Gobierno Nacional, elegimos hacernos cargo, buscar alternativas e invertir los recursos de los bahienses para reconstruir nuestra ciudad”, expresó el intendente Federico Susbielles.

“Queremos que vuelva a ser transitable y que podamos circular con seguridad”, agregó el jefe comunal, quien remarcó que se logró suscribir un convenio con Vialidad Nacional que lo autoriza a ejecutar los trabajos de forma directa en dicho tramo de la Ruta Nacional N° 33

Detalles de la obra

Tramo: 7,5 kilómetros de la Ruta Nacional 33 —ex Camino Sesquicentenario—, desde el cruce con la Ruta Nacional 3, en El Cholo, hasta la rotonda de Bosque Alto.

Trabajos: bacheo superficial y profundo, fresado, reencarpetado asfáltico y recuperación de los desvíos de tierra más deteriorados.

Plazos: el inicio está previsto dentro de los próximos 30 días y el plazo de ejecución es de aproximadamente 180 días.