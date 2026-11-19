El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 20 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 20 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado, tornándose inestable, con viento en aumento desde el sector noroeste, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará inestable con precipitaciones y tormentas dispersas, viento con ocasionales ráfagas fuertes del oeste y sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.