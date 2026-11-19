El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 20 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 27 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a templado, tornándose inestable, con viento en aumento desde el sector noroeste, y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará inestable con precipitaciones y tormentas dispersas, viento con ocasionales ráfagas fuertes del oeste y sudoeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, estará fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.