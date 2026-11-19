Palomas muertas por doquier, excrementos cubriendo todo el piso, hongos de todo tipo, techos y paredes a medio caer, esqueletos de animales y hasta un celular de principios de siglo. Lo hallado esta mañana en el ex Centro de Compras de la Cooperativa Obrera, en pleno centro bahiense, terminó superando cualquier imaginación.

“Lamentable y preocupante”, había definido el intendente Federico Susbielles a lo que encontrado en el interior de un edificio que permanece cerrado desde hace un par de décadas y que, más allá de algún proyecto privado para reactivarlo, ha permanecido cerrado y casi tapiado, constituyéndose como un verdadero foco infeccioso a dos cuadras de la plaza Rivadavia.

Durante el procedimiento tomó parte la Policía Ecológica, con la tarea de determinar qué acciones se podrían tomar. “Acá puede haber delito de acción penal, porque es un riesgo y una carga bacteriológica y un riesgo ambiental muy grande", había dicho el jefe comunal.

El futuro del edificio es incierto, más allá de las tareas de acondicionamiento que realizará el municipio y que deberán abonar los dueños del lugar, la empresa Construcenter SA. La firma tiene una deuda de unos 500 millones de pesos por los costos de las tareas de saneamiento municipales, además de impuestos y tasas adeudadas.