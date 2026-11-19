El ex Centro Comercial está siendo intervenido ( Fotos Andrea Castaño. La Nueva)

Este jueves, desde las 8 de la mañana comenzarán los trabajos de limpieza, saneamiento ambiental y cerramiento del inmueble ubicado en Colón y Brown. La intervención busca mejorar las condiciones de salubridad y reducir riesgos de contaminación biológica para la comunidad.

El Municipio de Bahía Blanca iniciará este jueves una intervención integral en el edificio del ex Centro de Compras, ubicado en Colón y Brown, que permanece abandonado desde hace dos décadas.

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Las tareas se realizarán ante el deterioro del inmueble, la acumulación de residuos y excrementos, y la presencia de palomas y roedores, todas condiciones que representan un riesgo sanitario y para la seguridad de toda la comunidad.

El operativo comenzará con el ingreso de equipos técnicos para evaluar las condiciones edilicias y de salubridad.

La intervención se realizará con la participación de Policía Ecológica y personal municipal de las áreas de Ambiente, Bromatología, Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, entre otras.

A partir de las 11 se prevé avanzar con la limpieza sectorizada, la aplicación de hipoclorito para reducir la carga biológica, la higienización de sectores interiores y exteriores, el control de vectores y el cerramiento de aberturas deterioradas.

Los trabajos se llevarán adelante con elementos de protección personal y bajo supervisión de Policía Ecológica.

La intervención se ejecuta en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Faltas N.º 1. Además, de acuerdo con la normativa vigente, los costos operativos serán imputados al inmueble y su recupero se reclamará al propietario.

El proyecto trunco de la Torre Hobama

En el año 2022 hubo una propuesta particular para el edificio, que consistía en la utilización del la estructura original del complejo para edificar sobre ella una torre, conservando de esa forma la construcción histórica.

La iniciativa de la denominada Torre Hobama contemplaba una inversión de 40 millones de dólares para levantar una nueva construcción encima del inmueble que se encuentra vacío desde hace 16 años y, pese a estar declarado patrimonio arquitectónico, sufre un fuerte deterioro por abandono.

El ingeniero Aníbal Roig, uno de los impulsores de la propuesta, explicó en su momento que "Para mantener ese patrimonio arquitectónico de más de 100 años necesitamos que nos otorguen indicadores especiales, a los efectos de hacer rentable la inversión".

La intención del grupo inversor era que el inmueble se transformara en un centro de salud, un auditorio y un hotel boutique con SPA, para adultos mayores, con un estacionamiento propio, pero todo quedó en la nada.

Luego de un tiempo fue cerrado con las chapas exteriores y tras ello, no tuvo ningún tipo de intervención, lo que produjo acumulación de excremento de paloma y se convirtió en lugar de reproducción de las mismas.