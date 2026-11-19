Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

En tiempos en los que muchas voces parecen darle lugar al desamor, el insulto y la crítica negativa, hay espacios donde la palabra todavía es una forma de encuentro, expresión y afecto. Uno de ellos es el taller literario Palabriendo Palabruptas, coordinado por Elsa Calzetta, que el próximo 30 de noviembre realizará su encuentro de cierre de actividades antes de las vacaciones.

La cita será a partir de las 17 en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, ubicado en Rondeau 29, con una propuesta que combinará lecturas, juegos y momentos compartidos.

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Durante la jornada, los integrantes del taller leerán sus producciones, en una oportunidad para compartir los textos surgidos del trabajo y la experiencia colectiva. También habrá algún juego y un espacio para disfrutar de la compañía y celebrar el recorrido realizado durante el año.

A las 18 llegará uno de los momentos destacados de la tarde: la presentación del libro La Vida en SHEOL, de Martín Silveri González.

La invitación es abierta a toda la comunidad y propone extender la celebración con un brindis y buenos momentos compartidos.

Porque, como expresa la convocatoria del taller, pese a las voces que hablan del desamor, en este espacio todavía se sigue respirando amor.