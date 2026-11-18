La esperada puesta en funcionamiento de nuevos semáforos para regular el tránsito en las esquinas de 14 de Julio y Cambaceres, y en Parera y Cambaceres está provocando grandes dolores de cabeza y críticas de parte de los automovilistas, aunque el consenso generalizado es de conformidad y alivio.

La cuestión tiene dos aristas bien visibles: por un lado está la seguridad del sector, un reclamo que viene desde hace varios años. En ambos cruces, el flujo vehicular es constante y en horas picos se armaban filas interminables, que normalmente terminaban con algún accidente.

Por el otro está justamente la demora. Ya con los semáforos en funcionamiento, sobre 14 de Julio -en el primer caso- y sobre Cambaceres -en el segundo- se termina acumulando una gran cantidad de vehículos aguardando su turno para poder pasar. “En muchas ocasiones terminás esperando dos o tres rotaciones para poder pasar”, señaló un vecino del sector.

De cualquier modo, como se dijo y salvo contados casos, los automovilistas están conformes.

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“Esto era absolutamente necesario -dijo una comerciante de la zona a La Nueva.-. Antes teníamos un choque por semana, por lo menos. Ahora puede haber algún retraso o se pueden formar filas, pero al menos es seguro”.

En horas pico, las filas superan los 100 metros de largo sobre las calles con mayor caudal vehicular, pero el desagote termina siendo natural y, como se destacó, seguro.

“Entendemos que todavía deberán acomodar el sistema -señaló otro vecino, que advirtió que algunas señales de paso son demasiado cortas-. Esto se solucionaría con una doble trocha por 14 de Julio”.

Las demoras también generan típicas imágenes del quehacer cotidiano argento: motos y autos que se tiran por las banquinas para poder doblar, ya hay vendedores ambulantes en las esquinas, y los propios vecinos ya aseguran que en breve aparecerán limpiavidrios, aprovechando los tiempos de espera.

Algunos automovilistas, ya conocedores de lo que está ocurriendo, prefieren desviar por algunas calles de tierra para evitar la congestión.

“Tendremos que acostumbrarnos. Ahora tal vez se forman filas, pero por lo menos se ordena el tránsito”, dijo una vecina del lugar.