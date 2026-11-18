Dos allanamientos en Bahía Blanca y uno en Pedro Luro se realizaron este miércoles en el marco de un amplio operativo provincial contra la ciberpedofilia y el grooming, que incluyó 136 procedimientos simultáneos en 75 ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos en nuestra ciudad tuvieron lugar en Vicente López al 2900 y Leumann al 1000, mientras que en Pedro Luro el objetivo estuvo ubicado en calle 15, entre Circunvalación y Calle 2. En los tres domicilios se secuestraron elementos tecnológicos que serán sometidos a peritajes.

Los procedimientos formaron parte de la denominada "Operación Provincial Protección de las Infancias VIII", una investigación coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense.

La acción, encabezada por el procurador general Julio Conte-Grand, tuvo como objetivo desarticular redes de agresores sexuales y avanzar en investigaciones relacionadas con la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, su posible producción y el acoso sexual a menores a través de internet.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En total, fueron identificadas 123 personas, de las cuales 119 son hombres y cuatro mujeres. Entre los involucrados se detectó a ocho menores de edad que compartieron material de abuso sexual infantil. Las edades de las personas identificadas oscilan entre los 15 y los 77 años.

Otro dato que surgió de la investigación es que siete de los involucrados trabajan en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, mientras que uno pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Además, se identificaron 91 menores de edad que conviven con las personas investigadas y siete posibles víctimas.

Como resultado de los 136 allanamientos se incautaron 70 computadoras, 95 dispositivos de almacenamiento, 176 teléfonos celulares y dos armas de fuego. También se realizaron 57 procedimientos de análisis preliminar sobre los elementos digitales secuestrados.

Uno de los domicilios allanados fue una unidad carcelaria, donde se encuentra detenido un hombre investigado por abuso sexual infantil agravado por el vínculo.

La operación comprendió 21 departamentos judiciales, entre ellos Bahía Blanca, y contó con la intervención de fiscales especializados y efectivos de distintas dependencias de las policías bonaerense, Federal y de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación busca avanzar en la identificación de los responsables y determinar el alcance de las conductas delictivas detectadas en el ámbito digital.