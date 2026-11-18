Uno de los ciudadanos paraguayos que habría tomado parte del fallido contrabando de cocaína conocido como "Bolsos en la ría" fue detenido en los últimos días en Brasil y desde el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca ya habría tomado contacto con autoridades del vecino país por los trámites de extradición.

Se trata de Vidal Vera del Valle, quien era uno de los dos acusados que se mantenía en la clandestinidad: el otro es el boliviano Fernando Marcos Flores.

Por el caso ya fueron condenados el cabecilla, también de origen guaraní, Aureliano Villalba Cabrera, a 10 años de prisión, además de otros participantes de la organización, como el expolicía Emiliano Peralta (3 años de prisión), Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera (4 años y medio) y Liliana Noemí Jara Cabrera (4 años y dos meses). Mientras que Ignacio Orué falleció antes de llegar a juicio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Vera del Valle era una de las tres personas que supuestamente trasladaron el bote semirrígido que apareció abandonado en la ría local en junio de 2022, con el cual se iba a realizar una maniobra en alta mar para transportar la carga ilegal en buques hacia Europa u otro destino.

En la investigación se pudo determinar que el paraguayo ahora detenido quedó registrado en imágenes del traslado del vehículo y, a su vez, obtuvo el carnet de timonel de yate motor días antes de la expedición que falló.

En los últimos días, el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil autorizó la detención preventiva con fines de extradición del sospechoso, quien actualmente está detenido en la cárcel de Floramar, en Divinópolis, en Minas Gerais, según publicó el medio periodístico O Fator de Belo Horizonte, en Minas Gerais.

Según los reportes, la decisión sobre la extradición recae en el ministro de Justicia y Seguridad Pública, cargo que actualmente ocupa Wellington Lima e Silva. Sin embargo, se prevé que el proceso dure entre 6 meses y un año para llegar a una decisión final.

El cuerpo judicial, en tanto, autorizó la detención preventiva con fines de extradición, entendiendo que el acto que motivó la solicitud no se considera un delito político ni un delito de opinión y tampoco ha prescripto.