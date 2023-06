El secuestro de 196,36 kilos de clorhidrato de cocaína en panes -de 80% de pureza-, en lo que se conoció como la causa de los bolsos en la ría, frustró un tráfico de drogas a Europa a través del transporte marítimo, según tiene virtualmente confirmado la Justicia.

Pero al ser un hallazgo casi accidental, porque los criminales "perdieron o abandonaron" -por razones desconocidas- parte o la totalidad del cargamento, también quedó "flotando" la duda sobre si anteriormente se empleó la misma modalidad por nuestra geografía.

No hay evidencias.

Sí está claro que por otros puertos se concretó esta maniobra, llamada rip off, que permite el tráfico de estupefacientes a través del ocultamiento en cargamento legal en contenedores, y que entre aquellas organizaciones delictivas y la que recaló en Bahía puede haber un punto en común.

En la resolución de 92 páginas que hace algunos días firmó la jueza federal María Gabriela Marrón para procesar, con prisión preventiva, a Aureliano Villalba Cabrera -el paraguayo que supuestamente lideró la operatoria frustrada hace un año- se confirmó una hipótesis que en octubre pasado ventiló La Nueva.

Cartel de Los Balcanes

Se notaron posibles lazos con la banda del bosnio Bozidak Ratkovic y el Cartel de los Balcanes, una de cuyas células fue parcialmente desarticulada por la Justicia de Campana en marzo de 2022, es decir meses antes de la aparición del semirrígido abandonado en el estuario bahiense y de los 7 bolsos con la droga, cuyos panes llevaban grabado, bajo relieve, la leyenda "Patrón" (remonta a cárteles centroamericanos).

La conexión sería un nombre: Gustavo Denis Zotelo Cabrera, detenido y procesado por aquel intento de transportar 170 kilos de cocaína a Bélgica (con panes que tenían la foto de Al Capone), a través del carguero de maiz "Gran Francia", que partió desde el puerto de Zárate y llegó con "entrega vigilada" a España, donde hacía escala.

Migraciones pudo confirmar que los movimientos transfronterizos de Aureliano Villalba Cabrera -el año pasado cruzó hacia Paraguay profugado y allá fue baleado, aparentemente por sicarios, aunque milagrosamente salvó su vida- se hicieron vía terrestre, a través de varios vehículos. Uno de ellos es el Honda Accord EXL, patente MRT 496, que figura a nombre de Zotelo Cabrera desde el 7 de enero de 2021.

Aureliano tenía autorización para conducir el vehículo de Zotelo Cabrera, con quien no solo comparte el apellido materno (serían primos) sino también -al menos en los papeles- el domicilio: cuando se registró el Honda el titular fijó dirección en Juana Azurduy al 2700 de Florencio Varela, que también figura en el DNI del paraguayo ahora apresado en Bahía.

"En ese evento (el de Zárate) se empleó el método 'rip off' o 'gancho ciego' (...) A la luz de la intervención de un allegado de Aureliano Villalba Cabrera en un episodio de esa naturaleza, en función a la presumida relación familiar entre ambos, puede sostenerse que esa información fue conocida por éste último para aplicar –al menos parcialmente– en el acontecimiento detectado en la jurisdicción local", opinó Marrón en la resolución que complicó al paraguayo.

En octubre pasado, la misma jueza había procesado a Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera (hermano de Aureliano), al expolicía Emanuel Maximiliano Peralta; a Lilian Noemí Jara Cabrera y a Ignacio Rolando Orué.

Elementos de cargo

Los casi 200 kilos de cocaína de alta pureza, en panes sellados, compactados y con la leyenda "Patrón", fueron encontrados a la deriva, en aguas profundas, dentro de bolsos de excelente calidad y hermetismo, rodeados de sogas, lo que da la pauta que tenían por destino un transporte interjurisdiccional.

Por otro lado, el semirrígido que apareció abandonado había sido comprado previamente por Villalba Cabrera, quien obtuvo la credencial de timonel de yate motor en la Prefectura de Quilmes, el 13 de junio de 2022, apenas dos semanas antes del hallazgo en la ría -casi en simultáneo con los bolsos- del bote "Al I Lafken II".

Además, el paraguayo también tenía autorización para conducir la camioneta Ford Ranger -adquirida por apenas 4 meses por el expolicía Emanuel Peralta con la cual -según quedó probado por las cámaras de seguridad, los testimonios y otras pruebas- trasladaron el bote y la droga hacia nuestro medio.

El semirrígido apareció flotando con signos de haber intentado hundirlo -tenía rajaduras en su superficie- y además se le encontró un parche por donde "es altamente probable" que se hayan introducido los panes de cocaína a modo de ocultamiento, a fin de evitar sospechas en eventuales controles viales durante el traslado.

También en su interior encontraron sogas y cabos que concuerdan con los de los bolsos, cuya combinación permite hacer de "canasto" para subirlos a un buque de gran porte.

No vinieron a pescar

La jueza consideró falaz que la denominada banda del paraguayo haya venido a pescar, tal como dijeron algunos de sus integrantes.

"La navegación previa al hallazgo de los estupefacientes que hizo la embarcación, claramente, fue de reconocimiento del medio marítimo y después, concordante con la búsqueda de algún elemento y/o actividad prohibida, toda vez que sus navegantes circularon a baja velocidad, en ocasiones, en horario donde ya no había luz solar.

"De más está decir que los coencartados no practicaron la pesca deportiva, ocultaron su lugar de procedencia (en los alojamientos y ante pescadores en Villa del Mar, Punta Alta, afirmaron que venían de La Pampa) y tampoco es creíble que se hayan trasladado aproximadamente 700 kilómetros por tres días, en pleno invierno, para pescar solamente pejerrey, por tratarse de su temporada", agregó la jueza.

El tráfico fallido de drogas -siempre a criterio de Marrón- fue encabezado por Aureliano Villalba Cabrera y su hermano Emilio Juan Ángel, quienes dividieron roles junto con las otras personas, a las que se vinculaban familiarmente o por afecto o vecindad.

"Sus vínculos con el narcotráfico son indiscutibles", apuntó la jueza sobre el guaraní.

Presentándose como pintor de obra y decorador, no se puede explicar cómo Aureliano obtuvo fondos no solo para adquirir la embarcación, que ronda los 25 mil dólares, sino también otro semirrígudo, automóviles (algunos de alta gama), un chalet familiar en zona residencial y hasta una casa quinta, con cancha de tenis, cuya construcción demandó apenas 3 meses.

Las escuchas telefónicas aportaron comentarios de familiares de Aureliano que para él "todo es drogas" y que "fue mucha cantidad 'la cosa' que perdió en Bahía", demostrando su preocupación por "las represalias" que podría adoptar "el dueño" de la carga (a quien se investiga bajo el apodo de "El señor"). Es que habían perdido en el mar unos 2 millones de dólares.

Cuando se produjeron los allanamientos, sus parientes sospecharon que la orden venía desde España, aunque no está claro si relacionaron los operativos con el cargamento secuestrado en la ría de Bahía Blanca o con aquella causa de Zotelo Cabrera en Zárate-Campana.

"Fue un intento de robo"

Descargo. "Estaba en Paraguay. Me dispararon en un intento de robo (el acusado desmintió el presunto ataque sicario) y no tenía conocimiento" del contrabando de drogas, hasta que me detuvo Interpol en el hospital, dijo Aureliano Villalba Cabrera al ser indagado el mes pasado en Bahía.

Lancha. "La lancha estaba en desuso, no se podía usar porque tiene un corta corriente, hace 100 metros y se apaga. Solo yo sé cómo se enciende. Jamás di la orden para que la llevaran al mecánico. Después me enteré de que la retiraron mi hermano y Vera del Valle", sostuvo.

Hermano. "Mi hermano salió hace poco de prisión, así que no sé, si hizo algo es problema de él", declaró sobre la situación procesal de Emilio Villalba Cabrera.

Veraz. Sobre la camioneta Ford que podía manejar pero estaba a nombre del policía Peralta, dijo que la había puesto a nombre de él por los problemas económicos que tenía y al figurar en el Veraz. "Habré evadido impuestos pero no tengo nada que ver con esto", remarcó.

Sin antecedentes. "Desde los 10 años hasta los 33 que vivo en la Argentinoa y nunca cometí un hecho delictivo", cerró.