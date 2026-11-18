El reconocido médico bahiense, hoy jubilado, presentará mañana jueves, Cuando mi vida se hizo cuento, un libro que reúne 26 textos surgidos de sus vivencias, recuerdos familiares y años de escritura.

La presentación será a las 19.30 en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560.

Según expresó el autor, “hay recuerdos que permanecen guardados durante años hasta que encuentran la forma de convertirse en historias”.

Así, para el doctor Carlos Köhler la escritura fue durante mucho tiempo una manera de acompañar la soledad, mantener el contacto con sus afectos y dejar testimonio de distintas etapas de su vida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esa vocación nació Cuando mi vida se hizo cuento, una obra que reúne 26 textos entre cuentos, poemas, historias y testimonios. Lejos de proponerse como una autobiografía convencional, el libro recupera experiencias personales con una intención que va más allá de la memoria individual: despertar en los lectores sus propios recuerdos.