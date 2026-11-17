A mediados de diciembre ya debería estar en funcionamiento el nuevo sistema de controladores por internet e inteligencia artificial en los semáforos de avenida Alem y el eje Cabrera-Sarmiento. Su implementación permitirá mejorar la sincronización y el flujo vehicular en estas arterias, saldando así un reclamo vecinal que lleva ya varios meses.

Por el momento, los trabajos se están ejecutando sobre Alem y se espera que estén terminados antes del fin de semana. Luego llegará el turno de Cabrera, desde Newbery hasta Alem y Sarmiento.

De este modo, en el municipio se entiende que se saldaría un viejo reclamo de los automovilistas. De un tiempo a esta parte, sobre todo luego de la inundación del 7 de marzo del año pasado, circular por Alem es casi imposible, ya que la onda verde prácticamente no existe: hay momentos del día en que los semáforos detienen la marcha de los automovilistas cada 100 o 200 metros.

"Todo este inconveniente está relacionado con la antigüedad de los controladores que teníamos en la ciudad —indicaron a La Nueva. desde la comuna—. Luego de la inundación, todo el sistema que se comunicaba en forma subterránea comenzó a tener problemas de sincronización".

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A partir de ahora, esa misma sincronización se realizará en forma aérea, a través de internet (con datos subidos a la nube), y utilizando cámaras e inteligencia artificial en algunas intersecciones, a partir de datos de flujo y circulación vehicular.

En ese sentido, se explicó que en algunos sectores de la avenida, como Florida, Aguado o Córdoba, por ejemplo, la tarea no será sencilla porque "hay que compatibilizar semáforos que tienen cinco tiempos, con giros a la izquierda y paso peatonal".

"Hoy todo eso es muy difícil de hacer sin un sistema computarizado, porque se perdió la capacidad de comunicación dentro del sistema —se explicó—. A partir de ahora se fijará una sincronización inicial y después, con las cámaras, se irá corrigiendo todo en forma dinámica".

Los trabajos comenzaron en la jornada del martes y si bien no son complicados, sí necesitan de la presencia de personal de tránsito para que se puedan realizar en forma segura.

"Más allá de que instalemos los nuevos controladores, luego vendrá la etapa de puesta en funcionamiento del sistema, tanto en Alem como en Sarmiento-Cabrera: queremos ver cómo reacciona el sistema para ir haciendo correcciones. Estimamos que todo estará listo en los primeros días del mes que viene", se aclaró.

En detalle

Semanas atrás, la firma Penta SA resultó adjudicada con la obra de la provisión, implementación y operación del Sistema de Semaforización Inteligente para 34 intersecciones de nuestra ciudad, obra considerada clave para mejorar las condiciones actuales del sistema vial.

La licitación había tenido lugar el pasado 11 de agosto. La adjudicataria presentó una oferta de $ 348.300.000, un 20,16% por debajo del presupuesto oficial de $ 436.242.380.

El proyecto incluía la habilitación de un esquema centralizado para la instalación, configuración, parametrización, puesta en funcionamiento y soporte técnico del sistema. Las propuestas debían incluir equipos, dispositivos, controladores, software, materiales y demás elementos que garanticen un correcto funcionamiento.

La instalación, se pedía, debía permitir la supervisión remota y en tiempo real de las intersecciones semaforizadas, la programación de esquemas horarios, la modificación de parámetros operativos, la generación de alertas ante fallas y la obtención de estadísticas de tránsito.