El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 18 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 18 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será fresco y ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste, algunas precipitaciones, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste rotando al sur y ocasionales precipitaciones débiles. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.