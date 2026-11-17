El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 18 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será fresco y ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste, algunas precipitaciones, y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste rotando al sur y ocasionales precipitaciones débiles. El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, estará fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.