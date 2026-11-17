Un desborde cloacal afecta desde hace más de un mes la intersección de las calles Pedro Pico y Paunero, generando anegamientos, roturas en el pavimento y riesgos para el tránsito y los peatones en una zona donde se encuentra la Escuela Primaria Nº 47.

Según le dijeron vecinos a La Nueva. la acumulación de residuos cloacales abarca gran parte de la calle y deterioró el asfalto recientemente pavimentado, provocando baches ocultos bajo el agua. La situación complica la circulación vehicular en un tramo de doble mano por el que transitan dos líneas de colectivos y transporte pesado con destino al puerto y al parque industrial.

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Pese a haber registrado múltiples reclamos ante la empresa ABSA, la aplicación municipal Mi Bahía e incluso a funcionarios municipales, hasta el momento no obtuvieron una solución definitiva.

"La gente viene por Paunero y, por esquivar los pozos, agarra el medio de la calle sin saber si viene un camión de frente. Ya se han caído varias motos porque los baches están tapados por el agua y queda piedra suelta sobre el asfalto. Ya no es un desborde, es una laguna cloacal", señaló Mayra Sabaño, vecina de la cuadra, quien indicó además que el problema ya comenzó a repercutir en el interior de las viviendas.

Esto también afecta en los alrededores de la escuela ubicada a media cuadra del cruce. Según mencionaron los vecinos, los chicos deben esquivar o saltar los desbordes para cruzar la calle, lo que ya ocasionó varias caídas en la vía pública.

"A media cuadra está la escuela y los chicos quieren saltar el agua para mojarse lo menos posible. Se han caído y los tuve que asistir para que se puedan lavar las manos y sacarse el guardapolvo. Es un verdadero asco, el olor es insoportable y no se pueden abrir las ventanas", expresó la mujer.

Los vecinos aseguraron que los inconvenientes son recurrentes en esa esquina, aunque advirtieron que durante el último mes el flujo de líquidos se volvió continuo.