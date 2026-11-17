Con el objetivo de impulsar una agenda de desarrollo habitacional rumbo a 2027, la Municipalidad y Hábitat para la Humanidad Argentina inician una mesa de trabajo multisectorial junto al sector empresarial.

Según el análisis que llevó a cabo dicha ONG, Bahía Blanca cuenta con un dinamismo económico, productivo y portuario de gran potencial. Y para que este crecimiento alcance a toda la población, resulta fundamental profundizar el acceso a una vivienda adecuada e integrar plenamente a los barrios populares.

"Una vivienda digna no solo implica infraestructura en buenas condiciones, sino también acceso a servicios básicos y un entorno urbano integrado", sostiene la ONG.

"El déficit habitacional cualitativo se traduce en vulnerabilidades concretas. A partir de la experiencia territorial de Hábitat Argentina, se identificaron entre las principales deficiencias constructivas los pisos de tierra o sin terminar, muros sin revoques y techos deteriorados con filtraciones, lo que sumado a aberturas precarias y falta de aislación térmica expone a las familias a temperaturas extremas y al desgaste acelerado de sus viviendas", añade.

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El abordaje, aclara, priorizará la seguridad física y sanitaria frente a riesgos críticos como instalaciones eléctricas expuestas o sin protecciones, baños incompletos y conexiones deficitarias de desagües, especialmente identificados en barrios populares.

A esto se le suman problemas de humedad y daños estructurales causados por el agua como secuelas provocadas por el ingreso de agua durante la inundación del 7 de marzo de 2025.

Desde la llegada a la ciudad a fines de 2016, Hábitat Argentina ha consolidado un trabajo sostenido junto a empresas y las comunidades de Ingeniero White. Tras iniciar sus intervenciones en Saladero y ampliar su alcance en Boulevard durante la pandemia, la organización concretó más de 500 soluciones habitacionales.

Entre las mismas se cuentan viviendas nuevas, mejoras en techos, baños, revoques e instalaciones eléctricas, y dos procesos de integración sociourbana que llevaron conexiones de agua potable y eléctricas, 2.500 metros de veredas y mejoras en el espacio público. Esta experiencia demuestra la capacidad de convertir alianzas en resultados tangibles mediante asistencia técnica y acompañamiento social.





El desafío 2027

De cara al año venidero, Hábitat para la Humanidad Argentina y la Municipalidad de Bahía Blanca inician una mesa de trabajo junto al sector empresarial y comunitario con el objetivo de impulsar una agenda de desarrollo habitacional. La iniciativa plantea una meta concreta: 250 soluciones habitacionales en los barrios Saladero, Boulevard Juan B. Justo y Villa Talleres a concretarse durante el 2027. Este objetivo representa el punto de partida para una serie de acciones de mayor escala.

Para Bárbara Bonelli, Directora de Hábitat para la Humanidad Argentina, “la articulación entre el sector privado, el Estado y las organizaciones sociales es el motor indispensable para multiplicar el impacto, sostener las mejoras en el tiempo y construir una ciudad más integrada, equitativa y con oportunidades reales para toda la comunidad”.

Por su parte, Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat del Municipio, señaló: “Esta iniciativa busca profundizar y lograr un mayor alcance de las políticas habitacionales, apalancándonos en la experiencia de las organizaciones que trabajan en el territorio y de las empresas comprometidas con el desarrollo local”.

Bajo la consigna Bahía Blanca: cuando construimos vivienda, construimos ciudad, se convoca a este espacio a empresas para transformar la articulación público-privada y comunitaria en soluciones sostenibles, inclusivas, adecuadas y seguras que mejoran la calidad de vida de miles de bahienses.