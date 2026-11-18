Cómo serán los cortes de calles en Bahía en los próximos días
Habrá interrupciones totales del tránsito en distintos sectores por obras de bacheo, reconstrucción de cañerías, hormigonado y trabajos con grúas.
La circulación vehicular tendrá nuevas restricciones en Bahía Blanca durante este jueves, viernes y sábado. Los cortes afectarán a diferentes calles y tendrán duraciones variables, desde algunas horas hasta varias semanas.
Mañana se concentrarán cuatro interrupciones. De 8 a 10 habrá un corte total en Saavedra al 800, por la descarga de materiales con un autoelevador en una clínica. En tanto, de 11 a 13 estará interrumpida Alsina al 1000, debido a tareas de hormigonado en una obra particular.
Además, entre las 8 y las 17 permanecerá cortada Brandsen al 100, por trabajos de reconstrucción de cañerías subterráneas. En el mismo horario de la mañana, de 8 a 12, se interrumpirá el tránsito en Napostá, entre Brandsen y Tres Sargentos, por maniobras con una grúa.
El viernes comenzará un corte de mayor duración, ya que estará cerrada totalmente la bocacalle de Castelar y Godoy Cruz durante aproximadamente 20 días, debido a trabajos de bacheo.
Por su parte, el sábado habrá tres interrupciones. De 8 a 12 estará cortada Lamadrid, entre Alsina e Yrigoyen, por tareas de izaje. También se interrumpirá Mitre al 300, de 8 a 14, por trabajos con una hidrogrúa.
Finalmente, de 15 a 19 estará cortada 12 de Octubre, entre Córdoba y López Francés, por trabajos de intervención en un mural a cargo de organizaciones estudiantiles. Durante ese período, el tránsito será desviado por López Francés.
Siguen vigentes
A estas nuevas interrupciones se suman otras que permanecen activas en distintos puntos de la ciudad.
En Villa Mitre continúa el corte en Garibaldi y Caseros, por la obra de ampliación del desagüe pluvial y readecuación de veredas. También sigue interrumpida la circulación en la intersección de Sócrates y Garibaldi, por trabajos de bacheo.
A su vez, hay reducción de calzada en 12 de Octubre y Sarmiento, mientras que continúan las restricciones en Bermúdez y Humboldt, Teniente Farías y O'Higgins, y en la bocacalle de Don Bosco y Rondeau, donde se realizan reparaciones de losas.