El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 19 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo será fresco con nubosidad variable, viento moderado del sector sur, y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sur rotando al sudeste . El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.

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La noche, en tanto, estará fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.