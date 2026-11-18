El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 19 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 19 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo será fresco con nubosidad variable, viento moderado del sector sur, y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde, el tiempo se presentará templado con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sur rotando al sudeste . El índice UV se prevé alto y la visibilidad seguirá buena.
La noche, en tanto, estará fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 14 grados.