Dos hombres de 41 y 39 años fueron aprehendidos anoche, luego de protagonizar una pelea con otros tres hombres por diferencias relacionadas con la instalación de un comercio chino.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, en la intersección de José Hernández y La Falda, luego de que un llamado al servicio de emergencias 911 alertara sobre una confrontación en la vía pública.

Según informaron fuentes oficiales, los aprehendidos, identificados como Wu Zhije y Guan Xiong, se habrían presentado en el lugar para increpar a tres hombres de 32 años, quienes habían adquirido un local comercial con la intención de instalar un negocio. La iniciativa habría generado la oposición de los otros dos involucrados.

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La discusión derivó en una pelea física entre ambas partes, por lo que intervino personal del Comando de Patrullas. Una ambulancia que acudió al lugar constató que los cinco hombres presentaban lesiones leves.

Tras el procedimiento, los dos aprehendidos fueron trasladados a la comisaría Séptima. En la causa, caratulada como lesiones recíprocas, interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.