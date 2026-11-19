El intendente Municipal, Federico Susbielles habló esta mañana luego del allanamiento del ex Centro de Compras de la ciudad, e indicó que el edificio está en condiciones lamentables luego de no haber sido intervenido por 19 años, existe un riesgo sanitario grande y ese fue el motivo de la intervención, pero se necesitó de tareas administrativas arduas para poder gestionar la situación sin inconvenientes legales, ya que el edificio es propiedad de un privado.

"La verdad es que estoy muy molesto, uno podía imaginar lo que iba a encontrarse después de 20 años cerrado el edificio y de la no intervención del lugar por los dueños, pero la imagen es dantesca, miles de palomas muertas en todos los estados, de recién muertas hasta esqueletos y restos de hace mucho tiempo, nidos por todos lados, la verdad que es lamentable y preocupante", indicó Susbielles.

"Existe una carga biológica bacteriana de hongos muy peligrosa, por eso las medidas de protección y de seguridad que se tomaron. La verdad que me da mucha bronca la inacción de tantísimos años, mucha bronca, porque es un costo que pagan todos los bahiense, los vecinos de este lugar, todos los que pasan por acá a diario".

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Los propietarios del inmueble es la empresa Construcenter SA, que tiene sede legal en la Ciudad de Buenos Aires pero sus accionistas son mendocinos. Según pudo averiguar La Nueva., no existe ningún vínculo actual de sus propietarios con Bahía Blanca.

En este sentido, el intendente indicó que hace 48 horas la empresa puso un representante legal y a una inmobiliaria para gestionar la venta del lugar: "Tuvimos un año de mucho trabajo porque había que realizar pasos administrativos, judiciales, jurídicos, notificando una y mil veces y lamentablemente del lado de los propietarios hubo silencio. Uno entiende que el privado muchas veces compra y especula, pero una cosa es realizar eso y otra cosa es exponernos a todos los bahienses a este gran riesgo ambiental", sostuvo

"Después de un año sin ninguna respuesta, hace 48 horas designaron un representante legal y también aparentemente una inmobiliaria que tiene el poder para vender. En buena hora, pero no habían aparecido ante las intimaciones que les realizamos y por ese motivo tras cumplir con todos los pasos legales correspondientes allanamos el lugar apoyados en los riesgos existentes para la sociedad".

El procedimiento tiene como parte integral a la policía ecológica que está tratando de constatar si hay delitos más graves. Con respecto a esto, el mandatario municipal señaló que pueden existir acciones penales: "Ahora la Policía Ecológica está trabajando y constatando si hay algún otro tipo de delito. Acá puede haber delito de acción penal, porque es un riesgo y una carga bacteriológica y un riesgo ambiental muy grande". aseguró.

"A medida que fuimos subiendo en el edificio cada vez hay mayor cantidad de guano. Son muchas, muchas toneladas de guano. El tercer piso debe tener 20 a 30 centímetros de una capa global. Hay lugares que hay como montañas, son como un hormiguero grande en varios lugares, por lo que el nivel de contaminación y riesgo sanitario es grande", indicó.

En primera instancia lo que se va a realizar es el cierre de las aberturas, para que no sigan ingresando las palomas, después habrá que extraer varias toneladas de guano y suciedad dentro del edificio y los plazos para esto no se pueden saber hasta que se termine con la verificación de todo el inmueble:

"Hay que dimensionar el nivel de trabajos que hay que realizar, son muchas toneladas de guano y suciedad de distinto índole, obviamente primero hay que tapiar el edificio para que no continúe siendo lo que es en la actualidad y después hay que hacer el trabajo obviamente con las medidas de seguridad para quien tiene que intervenirlo, porque esto, vuelvo a decir, tiene una carga biológica muy importante".

El titular del ejecutivo refirió que hay más de 100 propiedades que están vacías y que no tienen los cuidados necesarios para evitar focos como estos, por este motivo, es que se va a gestionar de la misma manera, se los multará y si no hay cambios, se intervendrán.

El futuro del lugar es incierto, más allá de las tareas de acondicionamiento que realizará el municipio y que deberán abonar los duelos del lugar. Estos presentan una deuda de unos 500 millones de pesos por los costos de las tareas de saneamiento municipales, los impuestos y tasas adeudadas.

Consultado sobre el proyecto trunco de 2022 que consistía en la construcción de una torre por encima del actual edificio y si esto podría reflotarse, Susbielles indicó que se deberá analizar en el Código de Planificación Urbana y debe ser tratado en el HCD: "Nosotros lo que queremos es que el edificio se ponga en valor y que obviamente la fachada se cuide. Todo lo que se proponga en un futuro tiene que pasar por el Código de Planeamiento Urbano que está en el Concejo Deliberante y por supuesto, también deberá ser analizado por el órgano deliberativo que es el que tiene que dar sus opiniones al respecto de un edificio que es de carácter histórico", finalizó