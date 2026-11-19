Es uno de los edificios más lindos del centro bahiense pero también uno de los más deteriorados, en una zona donde lamentablemente el patrimonio arquitectónico luce muy mal desde hace muchos años.

En este caso, el ex Centro de Compras de la Cooperativa Obrera (que no es la propietaria del lugar sino que fue inquilina), en Brown y avenida Colón, se transformó en un espacio de abandono, malos olores e infecciones.

Hoy la Municipalidad inició una intervención para comenzar a sanear el inmueble, con cargo económico para la firma titular del bien.

La dueña de esa esquina es la empresa Construcenter SA, que tiene sede legal en la Ciudad de Buenos Aires pero sus accionistas son mendocinos. Según pudo averiguar La Nueva., no existe ningún vínculo actual de sus propietarios con Bahía Blanca.

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La única relación es que desde hace casi una década un grupo de inversores intenta comprarles el bien para avanzar con el proyecto de la Torre Hobama, un edificio en altura que sería construido sobre el inmueble actual sin tocar la estructura histórica.

Para seguir con esa iniciativa se necesitan, entre otras cosas, excepciones a las normas provinciales y locales de construcción en ese área.

Asimismo, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, había una traba con el título del inmueble que ya habría sido resuelta y que permitiría concretar la transacción. Inicialmente los inversores deberían comprarle el bien a Construcenter, por una cifra que ronda los 3.600.000 dólares.

Esos mismos voceros explicaron que los potenciales inversores ven con buenos ojos el trabajo del Municipio y que podrían pedir a Construcenter que les descuenten en la venta tanto los costos de las tareas de saneamiento municipales como los impuestos y tasas adeudadas, que en total sumarían unos 500 millones de pesos.

El expediente formal para construir la Torre Hobama fue iniciado en su momento por el ingeniero civil Ricardo Trobiani Rognoni. Otro de sus impulsores era el ingeniero Aníbal Roig quien frecuentemente remarcaba que para mantener ese patrimonio arquitectónico y poder invertir se necesitaba que el Estado otorgue indicadores especiales de construcción.

La propuesta de la Torre Hobama consiste en la construcción de un Centro de Salud que ocupará la planta baja, con estacionamiento en tres niveles para 102 vehículos, más un auditorio y un hotel boutique para adultos mayores con 40 suites simples y 10 dobles.

En 2022 se hablaba de que esa inversión alcanzaría los 40 millones de dólares.