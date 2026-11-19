Un jurado popular declaró esta tarde culpable a Franco Andrés Lembo de atropellar y matar a Cristian Lucero en un sector de Vista Alegre.

Tras deliberar poco menos de media hora, los integrantes decidieron imputarlo por el delito de homicidio culposo agravado por conducir un vehículo bajo los efectos de estupefacientes.

El debate se desarrolló en el Tribunal en lo Criminal N° 3 y fue dirigido por el juez Eduardo d´Empaire.

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El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2025, poco después de las 23, en Goleta La Luisa y Enrique Julio, y tras una discusión del momento, el procesado habría utilizado su Renault Logan para embestir a la víctima.

Producto del impacto, Lucero sufrió una contusión cortante en la zona occipital y parietal izquierda. El golpe le causó un coagulo en región parietal derecha y una fractura de base de cráneo. Su deceso se produjo de manera casi instantánea.

Tras el hecho Lembo se retiró del sitio, pero poco después, y a partir de la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), fue interceptado en Adrián Veres al 2.000.

El sujeto arribó al juicio imputado de homicidio simple con dolo eventual, una calificación legal más grave que la determinada finalmente por el jurado.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de cesura, donde las partes realizarán el pedido de pena. Finalmente el juez decidirá la sanción para el procesado.