Los propietarios del ex Centro de Compras de la Cooperativa Obrera, ubicado en la esquina de Colón y Brown, comenzaron a dar los primeros pasos para intentar revertir la situación de abandono y deterioro que presenta el emblemático inmueble de Bahía Blanca, que fue allanado este jueves por personal municipal.

Así lo confirmó Nicolás Vitalini, abogado de Construcenter SA, la sociedad titular del edificio, durante una entrevista con el programa Allica y Prieta, por LU2. El letrado explicó que, tras regularizar recientemente la situación societaria de la empresa propietaria, sus integrantes comenzaron a tomar decisiones vinculadas con el futuro de la propiedad.

En ese sentido, desmintió que el inmueble haya sido puesto formalmente en venta, luego de que trascendiera esa posibilidad.

"No es que pusieron en venta. Acudieron a mí para que pueda brindarles asesoramiento en lo que tiene que ver con los expedientes administrativos y judiciales que puedan existir en torno al edificio. También acudieron a un martillero de la ciudad para darle un destino", explicó.

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Vitalini detalló que la empresa atravesó diferentes dificultades administrativas y societarias, entre ellas cambios de socios y fallecimientos de antiguos integrantes que no residían en Bahía Blanca. Esa situación había impedido avanzar con decisiones sobre el inmueble.

Una vez regularizada esa cuestión, los propietarios se contactaron con el abogado para comenzar a analizar alternativas. Según indicó, la sociedad tiene interés en volver a usufructuar el edificio, que con el paso del tiempo sufrió un importante deterioro, acumuló deudas y dejó de generar ingresos.

Uno de los principales avances se produjo hoy a partir de una reunión mantenida con funcionarios municipales. Como parte de ese acercamiento, los propietarios entregaron una de las llaves del edificio y posteriormente acercaron otra que faltaba para completar el acceso.

"Hay cuestiones de falta de higiene, control de vectores, cerramientos y todo lo que tiene que ver con cambiar un poco el estado de situación del edificio", señaló.

Sobre las declaraciones del municipio respecto de que los propietarios deberán afrontar los costos del operativo de limpieza, Vitalini consideró que todavía es prematuro establecer cómo se instrumentará esa cuestión.

Pese a la predisposición manifestada para trabajar junto al municipio, el letrado aclaró que existe un conflicto entre las partes, producto de la prolongada falta de intervención sobre el inmueble.

"Sí, hay un conflicto; obviamente hay un conflicto. Si durante mucho tiempo hay una ausencia o falta de acción sobre el inmueble, eso inevitablemente genera un conflicto", reconoció.

No obstante, sostuvo que el mandato de los propietarios es poner el edificio a disposición, revisar los expedientes existentes y analizar posibles soluciones, sin dejar de resguardar los derechos de la sociedad titular.

Finalmente, expresó su deseo de que el inmueble pueda tener un destino diferente al que ha tenido durante las últimas dos décadas.

"Ojalá que ese edificio tenga un destino distinto al que viene teniendo hace 20 años", concluyó.