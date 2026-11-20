Una pareja acusada de comercializar drogas fue arrestada esta mañana durante un allanamiento llevado adelante en una vivienda ubicada en la zona de Villa Rosario, informaron fuentes oficiales.

Voceros del Ministerio Público señalaron que el operativo, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, fue realizado por efectivos de la comisaría Cuarta en Tarapacá al 200.

En el lugar los policías detuvieron a Gastón Exequiel Rivas y Karen Yoseli.

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Además, durante el procedimiento los efectivos incautaron marihuana, cocaína y teléfonos celulares.

En el inmueble ya se habían efectuado dos requisas anteriormente, en las cuales secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación comenzó a principios de año, a partir de varias denuncias anónimas señalando que en la casa allanada vendían estupefacientes.

Por otra parte, "de los teléfonos se determinó que la pareja comercializó marihuana, cocaína y LSD, al menos entre el 24 de noviembre de 2024 y el 26 de mayo pasado", indicaron desde la fiscalía.

Agregaron que en las conversaciones halladas se "hacía alusión a cantidades, valores, transferencias, dónde guardar la droga y a otras causas penales. Asimismo, recibían compradores que eran derivados por parte de Rodolfo Molina".