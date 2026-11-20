Una pelea entre comerciantes chinos el miércoles por la noche terminó con cinco detenciones y una serie de interrogantes acerca de los manejos de una parte de esa comunidad cada vez más creciente en el país y en Bahía Blanca.

El abogado Francisco Favrat, asesor legal de 3 comerciantes de esa nacionalidad radicados en nuestra ciudad, afirmó que sus clientes fueron citados por una persona para dialogar en José Hernández y La Falda, sector donde este último tendría intenciones de instalar un supermercado.

Debido a que los integrantes de esta comunidad asiática suelen respetarse zonas y clientelas, indicó Favrat en diálogo con LU2, sus clientes aceptaron ir al lugar.

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De acuerdo con su relato, al arribar sus clientes se encontraron con que la persona que los citó no estaba sola.

"Allí mis clientes se encontraron con tres personas y una cuarta dentro de un vehículo (3 hombres y una mujer) donde son agredidos prácticamente sin mediar palabra. Desconocen los motivos, no llegaron ni a hablar", afirmó Favrat.

Sus representados tienen comercios en Alem al 2200, Alem al 2500 y otro en calle La Falda en proximidades del Parque de Mayo. Todos negocios con relativa cercanía a la esquina donde se pretendería radicar el otro comerciante.

Ante la consulta de si se trata de un problema vinculado con la denominada "mafia china", que opera en otras partes del país, Favrat dijo: "No lo puedo asegurar. Sí es llamativo que en Bahía pase esto, quizás son costumbres de otro lugar que quieran instalar en Bahía".

Aseguró después que sus clientes viven en Bahía Blanca y no cuentan con antecedentes policiales, mientras que sus oponentes tienen domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y se está investigando su eventual prontuario.

"El único antecedente de violencia en la ciudad ocurrió por un comercio frente a la Plaza Rivadavia, pero no era gente de Bahía. La comunidad china de nuestra ciudad es super tranquila, no ha tenido inconvenientes", añadió el abogado.

Explicó que sus clientes ahora se están recuperando de los golpes y que durante el fin de semana se contactará con ellos para definir los pasos a seguir, aunque indicó que por el momento no pidieron ninguna medida de seguridad a la fiscal del caso, Claudia Lorenzo.

Los cinco aprehendidos el miércoles fueron trasladados a la Comisaría Séptima, pero ya fueron liberados. De un lado se ubican Wu Zhije y Guan Xiong, que son los asistidos por Favrat; y del otro, Yougu Yan, Zhewen Yan y Huag Longxin.

La otra campana

Por su parte, Valentín Fernández, abogado de los últimos tres chinos mencionados, le aseguró a La Nueva. que de ninguna manera hubo una emboscada.

"Mis clientes, que no son de Bahía Blanca y se están expandiendo en la ciudad, lo único que hicieron fue una operación inmobiliaria. Estaban en un terreno que habían adquirido cuando cayó esta gente y hubo un conflicto, pero de ninguna manera una emboscada", explicó.