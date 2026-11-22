Bahía Blanca tiene muchas maneras de mostrarse al país y al mundo. Su puerto, el complejo petroquímico, las universidades, el Parque Industrial, su actividad agroganadera y su creciente protagonismo como nodo energético y logístico son algunas de las expresiones de una identidad productiva tan diversa como difícil de encasillar en una sola definición.

Esa diversidad tiene, durante estos días, un lugar de encuentro: la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los Servicios del Sur Argentino (FISA), que vuelve a reunir en el Predio Corporación a los principales protagonistas del entramado económico, empresarial, institucional y social de la región.

Con una trayectoria de 24 ediciones, la muestra se ha convertido en mucho más que una exposición comercial. Es una vidriera para exhibir capacidades, presentar novedades, generar contactos, acercar empresas a potenciales clientes y poner en valor el trabajo de quienes producen, innovan y desarrollan sus actividades en Bahía Blanca y su zona de influencia.

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La propuesta permite recorrer, en un mismo espacio, una radiografía de la economía regional. Conviven allí grandes empresas, pequeñas y medianas industrias, comercios, emprendedores, instituciones educativas, organismos públicos y entidades vinculadas con diferentes actividades productivas. Cada uno aporta una parte de ese entramado que explica el peso de Bahía Blanca como centro de referencia del sur argentino.

La ciudad tiene, por ejemplo, uno de los complejos petroquímicos más importantes del país y un puerto que constituye una pieza estratégica para el comercio exterior. También cuenta con tres universidades nacionales y una importante comunidad científica y tecnológica, cuyos conocimientos y desarrollos trascienden las fronteras locales. A eso se suma su tradición agroganadera, su capacidad industrial y su creciente vinculación con los proyectos energéticos.

Sin embargo, muchas veces esas potencialidades se conocen de manera fragmentada. La FISA propone precisamente lo contrario: reunirlas, ponerlas en contacto y ofrecer una mirada integral de lo que Bahía Blanca y la región son capaces de generar.

Un espacio para generar vínculos

Las exposiciones multisectoriales cumplen históricamente un papel importante en la promoción de las economías regionales. Son ámbitos donde los distintos actores pueden encontrarse cara a cara, intercambiar experiencias, conocer tendencias, presentar productos y detectar oportunidades que difícilmente surjan en otros ámbitos.

En ese sentido, la FISA funciona como un punto de conexión entre el sector productivo y la comunidad. Para las empresas representa una oportunidad de posicionar sus marcas, acercarse a nuevos mercados y fortalecer relaciones comerciales. Para los visitantes, en tanto, significa conocer de primera mano qué se produce, qué servicios se ofrecen y cuáles son los proyectos que están impulsando el desarrollo de la zona.

El contacto directo sigue siendo uno de los principales valores de este tipo de encuentros. En tiempos en los que buena parte de las relaciones comerciales se desarrollan a través de plataformas digitales, la posibilidad de conversar, intercambiar ideas y conocer personalmente a quienes están detrás de una empresa o un emprendimiento conserva una importancia central.

A su vez, la tecnología amplió las posibilidades de estas muestras. La comunicación digital permite extender el alcance de los productos, las presentaciones y las novedades más allá del espacio físico, multiplicando la visibilidad de los participantes y las oportunidades de vinculación.

La FISA también ofrece un ámbito propicio para que instituciones educativas, organismos públicos y entidades privadas compartan iniciativas, difundan proyectos y acerquen a la comunidad conocimientos vinculados con la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo.

Una historia de crecimiento

La feria forma parte de una historia que comenzó en 1988 y que, con distintas periodicidades y formatos, fue construyendo una identidad propia. Su recorrido incluye ediciones realizadas desde fines de los años 80, una etapa de consolidación durante la década de 2000 y un crecimiento sostenido en los años posteriores.

Incluso la pandemia obligó a modificar su formato y dio lugar, en 2021, a una edición virtual. Dos años más tarde, el regreso de la presencialidad permitió recuperar el contacto directo entre expositores y público, reafirmando el interés que despierta la iniciativa.

Esa continuidad habla también de la capacidad de adaptación de la muestra, que fue incorporando nuevos sectores, propuestas y herramientas sin perder su objetivo original: generar un espacio de integración entre quienes producen, trabajan, comercian, prestan servicios y desarrollan conocimiento.

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca, impulsora de la iniciativa, sostiene así una propuesta que busca trascender el ámbito estrictamente empresarial y convertirse en una plataforma de promoción para toda la región.

Mucho más que una exposición

Aunque el componente comercial y productivo constituye el corazón de la FISA, la feria también se proyecta como una alternativa recreativa para quienes se acercan al predio.

La programación incluye propuestas gastronómicas, espectáculos, actividades culturales, exhibiciones, espacios de entretenimiento y distintas alternativas para compartir en familia. De esta manera, la muestra amplía su público y permite que el encuentro con la producción regional se combine con una experiencia de esparcimiento.

Esa combinación es parte de su atractivo: mientras las empresas encuentran un ámbito para mostrar lo que hacen y generar nuevos vínculos, los visitantes tienen la posibilidad de descubrir emprendimientos, conocer productos, participar de actividades y acercarse a sectores de la economía que no siempre forman parte de su vida cotidiana.

El Predio Corporación, ubicado sobre el Camino Sesquicentenario, ofrece la infraestructura necesaria para albergar esta diversidad de propuestas, con pabellones cubiertos, salones de convenciones y espacios destinados a las actividades comerciales, institucionales y recreativas.

En definitiva, la FISA permite observar a Bahía Blanca desde una perspectiva diferente. No solamente como una ciudad portuaria o industrial, universitaria o comercial, sino como un territorio donde todas esas dimensiones conviven y se complementan.

En un contexto económico atravesado por transformaciones e incertidumbres, la posibilidad de encontrarse, intercambiar experiencias y mostrar el potencial propio adquiere un valor adicional.

La feria representa, en ese sentido, una señal de movimiento y de confianza en las capacidades de la región.

Durante estos días, bajo un mismo techo, Bahía Blanca vuelve a mostrar buena parte de lo que es, de lo que produce y de lo que puede llegar a ser. Una fotografía de su diversidad y, al mismo tiempo, una invitación a proyectar su futuro.