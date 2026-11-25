El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este mediodía una actividad institucional en el Puerto local y realizó anuncios vinculados con las obras de dragado de mantenimiento y profundización del canal principal de navegación del estuario bahiense.

El mandatario provincial participó de un acto junto al intendente Federico Susbielles, al jefe comunal de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos.

"Hoy es un día muy importante para Bahía Blanca porque la decisión que se está tomando no viene por algo que se ha roto ni para ampliar una capacidad natural y obvia, como el agua potable. Estamos hablando del futuro de Bahía Blanca y de Rosales", señaló Kicillof.

"Tenemos que festejar que se va a hacer una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares que le interesa a todos los sectores. El acuerdo se alcanzó y acá va a estar el canal, beneficiando a los municipios, a la región y al país", enfatizó.

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En cuanto a la inversión, manifestó que "tenemos un problema de infraestructura muy costosa, que es la profundización del canal" y mencionó que "hoy estamos saliendo con barcos al 70 %, lo cual encarece el flete".

La profundización del canal de acceso es una intervención considerada estratégica para el futuro del complejo portuario y el desarrollo productivo de la región.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de navegación y permitir el ingreso y la operación de buques de mayor porte y capacidad de carga. De concretarse, representará un paso importante para acompañar el crecimiento de las actividades industriales, comerciales y energéticas vinculadas con el puerto bahiense.

En particular, la obra adquiere relevancia frente a las perspectivas de incremento de las exportaciones de petróleo provenientes de Vaca Muerta y la necesidad de contar con infraestructura portuaria adecuada para responder a las nuevas demandas logísticas.

Por su parte, Susbielles agradeció a Kicillof "porque depositó en nosotros lo más sagrado que un dirigente puede darle a otro, la confianza".

"El Puerto es una evolución, son más de 30 años de historia. Pero este momento, bajo la gestion de Axel y el directorio que el puerto tiene, es clave; es el mejor momento del Puerto porque está macerando la construcción de otros tiempos", agregó.

"Con Axel se encaró un estudio integral, con un plan quinquenal de 100 millones de dólares en obras de infraestructura. Y se está llevando adelante. Es una rareza en los tiempos que corren: cumplir con lo que se planifica", resumió el jefe comunal.