La draga Galileo Galilei, de la firma Jan De Nul, llegó este sábado 21 de noviembre a Puerto Galván y amarró en el Sitio 5. Allí realizará las tareas de alistamiento antes de intervenir en el dragado de mantenimiento del sistema portuario del estuario bahiense.

En el operativo de arribo y alistamiento interviene la agencia marítima Albatros.

La llegada de la embarcación se produjo diez días después de que se conociera la adjudicación del servicio. El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca otorgó el contrato a la UTE Jan De Nul–Compañía Sudamericana de Dragados por un plazo de 15 años.

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En la licitación también presentaron ofertas Boskalis y Dredging International.

Qué sectores abarca el dragado de mantenimiento

El contrato comprende el canal principal de navegación y el acceso a la Base Naval Puerto Belgrano. También incluye los sitios de atraque, las zonas de maniobra y los accesos de Ingeniero White, Galván y Puerto Rosales.

El mantenimiento consiste en retirar periódicamente los sedimentos que se acumulan en el fondo para conservar las profundidades de diseño de cada sector. Esa tarea permite sostener las condiciones de navegación en el canal y de maniobra en las inmediaciones de los muelles.

Al conocerse la adjudicación, el presidente del Consorcio, Santiago Mandolesi Burgos, destacó que el plazo de 15 años dará mayor previsibilidad a los usuarios del sistema portuario.

Una draga con capacidad para 18.000 metros cúbicos

La Galileo Galilei es una draga de succión por arrastre construida en 2020. Mide 166,55 metros de eslora y 36 metros de manga. Su tolva puede almacenar hasta 18.000 metros cúbicos de material.

Mientras avanza a baja velocidad, la embarcación aspira los sedimentos del fondo y los deposita en su propia tolva. Luego los transporta hasta la zona de descarga.

En los próximos días se espera que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca defina la profundización del canal principal de acceso al sistema portuario del estuario bahiense.