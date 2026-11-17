El Gobierno volvió a recortar las transferencias no automáticas a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Durante octubre, esos giros tuvieron una caída de 70,3% interanual en términos reales. En los diez primeros meses del año, además, acumularon una retracción de 61% contra el mismo período del año anterior.

Así surge de un informe de la consultora Analytica, que indicó que el recorte de partidas no automáticas se profundizó por la exclusión de las partidas a hospitales SAMIC, que desde este año dejaron de contabilizarse en esa categoría. Si se descuenta ese efecto, la baja fue del 65,6% real.

Otro factor, añadió la consultora, fue la ausencia de pagos a la Ciudad de Buenos Aires por la medida cautelar 1864/2022. En octubre de 2025 había representado el 31,5% de los montos transferidos. Pero este año, por ese concepto solo se registró un pago, de $87.800 millones, en febrero.

De esta manera, en los primeros diez meses del año, el acumulado de transferencias no automáticas quedó un 61,1% por debajo del mismo período de 2025, ajustado por inflación. Las transferencias corrientes cayeron un 62,2% y las de capital, un 43,4%. Si se excluyen las partidas a hospitales SAMIC y las destinadas al cumplimiento de la cautelar, la reducción interanual real fue del 5,8%.

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El trabajo de Analytica, además, reveló que durante octubre, no se registraron giros a las provincias en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Aunque destacó que hacia fin de mes se devengaron transferencias por $13.500 millones para Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, que fueron pagadas recién a comienzos de noviembre.

El fondo de ATN recaudó $115.102 millones en el mes y lleva acumulado $1 billón en lo que va del año. Descontando los $151.000 millones transferidos septiembre, quedan $826.982 millones disponibles para distribuir o un ahorro que contribuye al superávit fiscal por el 0,07% del PBI.

Las provincias que más recibieron transferencias per cápita en los primeros diez meses fueron La Pampa y Catamarca. En el caso de La Pampa, los fondos están vinculados al financiamiento de la caja previsional de empleados públicos. Catamarca, por su parte, recibió principalmente para el programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica bajo el Plan Belgrano, financiado con créditos externos.

Los planes provinciales que recibieron fondos en octubre

En cuanto a la distribución programática, el Plan Nacional de Alfabetización fue el principal destino de las transferencias corrientes en octubre ($29.055 millones), seguido por Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas ($14.459 millones), que financió gastos en nivel inicial, primario, educación de adultos y comedores escolares en 19 provincias. También se destacaron los envíos para Política de Hidrocarburos ($9015 millones) y para cajas previsionales provinciales ($9000 millones).

Las transferencias de capital sumaron $10.856 millones, con el programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica ($6616 millones) como el más relevante, destinado a provincias del norte bajo el Plan Belgrano y el proyecto BID “Infraestructura Hídrica del Norte Grande”.

Hubo obras hídricas en Santa Fe y municipios como Zárate, Pinamar y Apóstoles. El programa “Producción Integral y Acceso al Hábitat” ($4150 millones) tuvo como única destinataria a San Luis, destacó Analytica.

Las transferencias automáticas se mantuvieron estables, pero con diferencias entre provincias

En contraste con el desplome de las transferencias discrecionales, las transferencias automáticas -es decir aquellas atadas a la recaudación y que se efectúan de manera directa todos los días- a las provincias se mantuvieron en octubre, con una suba de apenas 0,4% interanual real.

La mayoría de las provincias recibió ingresos por encima de ese promedio, a excepción de Buenos Aires (-0,5%) y Tucumán (-0,4%).

En la comparación mensual, el aumento de los giros automáticos fue del 1,4% real. En el acumulado de los primeros diez meses, la partida agregada disminuyó un 0,4% interanual real. Solo Catamarca (1%), Neuquén (0,1%), Salta (0,1%) y Santa Cruz (0,1%) tuvieron leves subas.

El IVA fue el tributo más relevante para financiar las transferencias coparticipables (53,4%), seguido por Ganancias (43,7%). En conjunto, ambos representaron el 97,1% del financiamiento. El IVA cayó un 7,6% interanual real en octubre, mientras que Ganancias subió un 17%.

Transferencias a cajas previsionales provinciales: caída en las automáticas y suba en las discrecionales

Dentro de las transferencias automáticas, hay partidas para 13 provincias que conservan las cajas previsionales del empleo público: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Estas transferencias se financian con el 0,7% del IVA y el 6,3% de Bienes Personales.

En octubre, las transferencias automáticas para cajas previsionales provinciales bajaron un 7,3% interanual real y en el acumulado anual la baja fue del 3,8%. Santa Fe ($81.354), Corrientes ($75.065) y Córdoba ($70.660) recibieron los mayores beneficios medios, mientras que Tierra del Fuego ($7.595) y Neuquén ($13.854) tuvieron los menores, debido a la mayor cantidad de beneficios en relación a su población.

Por fuera de las automáticas, Nación realizó transferencias no automáticas para financiar déficits previsionales provinciales y municipales, según las leyes 25.235 y 27.260. En octubre, estas transferencias subieron un 35,5% interanual real, y en el acumulado anual el aumento fue del 351,3%, impulsado por una baja base de comparación y acuerdos de compensación.

En octubre, las transferencias totalizaron $9000 millones: $5000 millones para La Pampa y $4000 millones para Neuquén. La Pampa recibe ese monto mensualmente desde enero y Neuquén desde mayo, por acuerdos de saldos adeudados. En el acumulado anual, La Pampa lideró con $50.000 millones, seguida por Entre Ríos ($36.000 millones) y Córdoba ($30.000 millones). (con información de TN)