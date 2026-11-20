El Gobierno confirmó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, dedicado a la exportación de gas natural licuado (GNL), por un monto superior a los US$50.000 millones.

El proyecto fue presentado en su momento por la petrolera estatal junto con la compañía italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

Contempla una inversión de US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de US$ 50.750 millones hacia 2050.

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Argentina LNG permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de US$ 9.000 millones al año.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, dijo en su momento que se trataba de la inversión "más importante presentada hasta el momento".

Detalles del proyecto

Sobre la base de la información que brindó el ministro de Economía, Luis Caputo, para alcanzar esos volúmenes se prevé un plateau (meseta) de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual argentina.

El desarrollo incluye, además, inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.

También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos. Durante la etapa de construcción, se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación.

Firma oficial

Marín dijo durante su paso por el "Argentina Week" en París que la fecha de la firma oficial iba a ser hacia fines de noviembre.

En ese sentido, el ejecutivo confirmó que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, cuando estarán presentes las tres compañías para dar comienzo oficial al proyecto exportador de GNL.

"Siempre lo dije: sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible", dijo el titular de YPF en sus redes, donde además agradeció a las autoridades nacionales por haber impulsado la herramienta para atraer inversiones. (NA)